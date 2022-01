La casa di Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico: una villa con giardino e piscina Gianluigi Buffon ha da poco compiuto 44 anni e nell’attesa di vederlo giocare di nuovo, scopriamo dove abita con Ilaria D’Amico e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

Gianluigi Buffon in giardino

Gianluigi Buffon ha compiuto da poco 44 anni ed è già un indiscusso mito del calcio italiano. Considerato tra i migliori portieri di tutti i tempi, dopo la lunga carriera alla Juventus, il famoso calciatore italiano ha deciso di chiudere la sua carriera tornando a giocare nel Parma, dove aveva esordito. Nell'attesa di vederlo giocare di nuovo, proviamo a capire dove abita Gianluigi Buffon con Ilaria D'Amico e com'è fatta la loro casa.

Gianluigi Buffon durante un’intervista con Ivan Basso

Dove vive Gianluigi Buffon con Ilaria D'Amico

Da meno di un anno Gianluigi Buffon è tornato a giocare nel Parma, dove aveva esordito. Legato sentimentalmente con la giornalista Ilaria D'amico da più di sette anni, in cui hanno avuto anche il figlio Leopoldo Mattia, il "superman" dei portieri non condivide molte informazioni sulla sua privata. Secondo alcune indiscrezioni pare abbia acquistato casa non lontano da Parma, probabilmente a Casalmaggiore, ma non abbiamo notizie certe a riguardo né conferma che si sia trasferito in questa nuova dimora con tutta la famiglia, anche se un suo desiderio è che i figli lo vedano giocare a Parma.

La villa di Gigi Buffon con giardino dove gioca coi figli

Il famoso calciatore non ama condividere molte notizie riguardo la sua vita privata. Persona riservata Gianluigi Buffon e le poche immagini della sua casa e della famiglia lo collegano a Nizza Monferrato, vicino ad Asti, quando ancora giocava con la Juventus, dove viveva con Ilaria d'Amico, Leopoldo Mattia e i figli delle loro relazioni precedenti. Non sappiamo oggi, se dopo il trasferimento a Parma, la famiglia Buffon abbia cambiato indirizzo.

Gianluigi Buffon nella villa in Piemonte

La villa di Gianluigi Buffon e Ilaria d'Amico

La casa in Piemonte di Gianluigi Buffon e Ilaria d'Amico è una grande villa su più livelli circondata da un ampio giardino e con una piscina dove il famoso portiere gioca spesso con i figli.

La piscina di Gianluigi Buffon con i figli

Gli interni dell'abitazione sono caratterizzati da alti soffitti, numerose finestre che fanno penetrare una grande quantità di luce naturale e rendono lo spazio ancora più ampio.

Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico con Leopoldo Mattia e i figli delle loro precedenti relazioni

Le poche immagini e video disponibili sulla casa di Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico provengono dai social durante i periodi di lockdown in cui il capitano del Parma ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. Nella villa del calciatore è infatti probabile che ci sia anche un livello sotterraneo utilizzato come sala per lo svago e i giochi come un simulatore di guida.