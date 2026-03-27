Con il suo giardino fiorito e la Loggia, Villa Balbianello è il gioiello del lago di Como da visitare in primavera

Villa Balbianello ha una storia ricca di salotti letterari e giardini fioriti: qui ogni primavera si aprono le porte per ammirare questa dimora risalente al XVII secolo e conoscerne i dettagli più particolari, come il Museo delle Spedizioni dell’ex proprietario Guido Monzino.

Villa Balbaniello, Como

È finalmente arrivata la primavera in Italia e oltre al clima decisamente più mite, sono numerosi i luoghi che si colorano grazie a fioriture spettacolari. Tra questi, a Lenno sul lago di Como si trova Villa Balbianello, una sontuosa dimora del XVIII secolo oggi gestita dal FAI e famosa per il suo spettacolare giardino panoramico e la loggia. La Villa si trova sulla punta della penisola di Lavedo e offre una vista incredibile sul lago di Como: infatti, è stata l'ambientazione per diversi capolavori cinematografici come 007 – Casino Royale e Star Wars.

Villa Balbianello, Como

La storia di Villa Balbianello

La storia di Villa Balbianello è ricca e antichissima: le prime testimonianze risalgono al XII secolo quando venne costruito un convento francescano. La Villa venne in seguito trasformata alla fine del ‘700 dal cardinale Angelo Maria Durini in un luogo per ritirarsi e condividere l'amore per la letteratura; fu proprio il cardinale Durini a commissionare la loggia panoramica. La dimora passò poi attraverso diverse proprietà. Fu residenza di famiglie importanti del Risorgimento, come la famiglia Porro Lambertenghi o quella degli Arconati Visconti, che invitarono personaggi illustri dell'epoca come Giovanni Berchet e Alessandro Manzoni. Infine, l'imprenditore ed esploratore Guido Monzino l'acquisto dal generale statunitense Butler Amer nel 1974, e la cedette al FAI alla sua morte, nel 1988.

Sala della Contessa, Villa Balbianello

Loggia, giardino e reperti storici incantano i visitatori

La Villa è composta da due corpi residenziali principali collegati tra loro, una piccola chiesa e un portico che si affaccia sul porticciolo che presenta il motto Fay ce que voudras (fai quello che vuoi), da un romanzo dello scrittore francese umanista François Rabelais. La Loggia di Durini è il cuore del complesso, il punto più alto e anche quello più panoramico: qui si trovano la Sala della Musica e la Biblioteca ed è facilmente riconoscibile grazie alle tre arcate coperte da piante che offrono viste spettacolari sul lago, la Tremezzina e l'Isola Comacina. Infine, il Giardino della villa è per molti la meta principale: con i suoi tre livelli, è un classico giardino all'italiana con siepi scolpite, viali alberati e terrazze fiorite.

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Dettaglio della Loggia di Villa Balbianello

Durante il periodo in cui era di Guido Monzino, Villa Balbianello è diventata un vero e proprio museo delle sue avventure ed esplorazioni, che si mescola in modo armonioso con gli ambienti interni francesi del ‘700, le collezioni d'arte extraeuropee, i vari argenti e ceramiche conservati e una vasta collezione di arte primitiva e cinese. È presente inoltre il Museo delle Spedizioni, con reperti dei viaggi di Monzino, tra i quali la slitta usata nel 1971 nel suo viaggio al Polo Nord. Il FAI ha mantenuto lo spirito variegato della Villa, oltre che quello dell'incredibile giardino: lo spazio esterno mostra infatti potature originali, piante curate nei minimi dettagli, scorci romantici e viali costellati da statue.

Villa Balbianello, Lavedo, Como

Quanto costa visitare Villa Balbianello

Per gli iscritti al FAI l'ingresso è gratis, a meno che non si voglia aggiungere una guida e allora il prezzo è di 5 euro. Per chi non è iscritto il prezzo intero del biglietto è invece di 25 euro con visita guidata; ridotto, per i ragazzi dai 6 ai 18 anni e gli studenti dai 19 ai 25 anni, è di 17 euro, mentre per i bambini di meno di 5 anni è gratis.