I negozi più belli al mondo del 2026: dalla facciata azzurra di Tiffany&Co. alla conchiglia di Dior

Sapete che esiste una classifica dedicata ai negozi più belli al mondo? Ecco quali sono quelli che si sono aggiudicati il primato nel 2026.

L'esperienza che non può proprio mancare durante un viaggio in giro per il mondo? Una visita ai negozi e alle boutique iconiche del luogo, pensati per essere non solo dei luoghi in cui vendere determinati prodotti ma anche delle vere e proprie opere di design contemporaneo. Non sorprende, dunque, che i Prix Versailles abbiano dedicato una classifica proprio ai negozi più belli al mondo del 2026: ecco il risultato.

Chi ha ideato il negozio di Tiffany&Co. di Tokyo

Per quale motivo i Prix Versailles hanno voluto premiare i negozi più belli al mondo? Si vuole celebrare la bellezza, la cultura e il valore economico di queste vere e proprie meraviglie di design. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il flagship di Tiffany&Co. a Ginza, Tokyo, una meravigliosa struttura di 66 metri con una facciata ondulata in vetro rivestita del celebre azzurro. A idearla è stato l’architetto giapponese Jun Aoki, mentre le vetrine sono nate in collaborazione con l’artista Kimiko Fujimura. All'interno, invece, il lucernaio di Hugh Dutton è stato pensato per catturare la luce, così da non rifletterla sui gioielli.

Il flagship di Tiffany&Co. a Ginza

La facciata fatta di conchiglie di Dior

A conquistare il secondo posto in classifica è stato il negozio House of Dior a Pechino, progettato da Christian de Portzamparc. La facciata è fatta di conchiglie a forma di petalo che sembrano letteralmente sorreggere il tetto, rimandando al movimento della toile che Dior tagliava per i suoi abiti, mentre all'interno a lasciare senza parole è la scala a spirale monumentale che unisce i 5 piani.

House of Dior, Pechino

Le piastrelle di vetro dorato, invece, sono un riferimento al legame profondo tra la Maison e la Cina. A completare la top 3 c'è RH Champs-Elysées, al numero 23 di Avenue des Champs-Elysées, che più che un negozio sembra essere una galleria d’arte con tanto di ristorante, terrazza panoramica e studio di interior design. Saint Laurent Montaigne a Parigi, Cartier a Miami, House of Dior a Beverly Hills e Issey Miyake New York: questi i flagship in coda alla classifica, assolutamente iconici per le loro strutture originali e d'impatto.