I negozi più belli al mondo del 2026: dalla facciata azzurra di Tiffany&Co. alla conchiglia di Dior
L'esperienza che non può proprio mancare durante un viaggio in giro per il mondo? Una visita ai negozi e alle boutique iconiche del luogo, pensati per essere non solo dei luoghi in cui vendere determinati prodotti ma anche delle vere e proprie opere di design contemporaneo. Non sorprende, dunque, che i Prix Versailles abbiano dedicato una classifica proprio ai negozi più belli al mondo del 2026: ecco il risultato.
Chi ha ideato il negozio di Tiffany&Co. di Tokyo
Per quale motivo i Prix Versailles hanno voluto premiare i negozi più belli al mondo? Si vuole celebrare la bellezza, la cultura e il valore economico di queste vere e proprie meraviglie di design. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il flagship di Tiffany&Co. a Ginza, Tokyo, una meravigliosa struttura di 66 metri con una facciata ondulata in vetro rivestita del celebre azzurro. A idearla è stato l’architetto giapponese Jun Aoki, mentre le vetrine sono nate in collaborazione con l’artista Kimiko Fujimura. All'interno, invece, il lucernaio di Hugh Dutton è stato pensato per catturare la luce, così da non rifletterla sui gioielli.
La facciata fatta di conchiglie di Dior
A conquistare il secondo posto in classifica è stato il negozio House of Dior a Pechino, progettato da Christian de Portzamparc. La facciata è fatta di conchiglie a forma di petalo che sembrano letteralmente sorreggere il tetto, rimandando al movimento della toile che Dior tagliava per i suoi abiti, mentre all'interno a lasciare senza parole è la scala a spirale monumentale che unisce i 5 piani.
Le piastrelle di vetro dorato, invece, sono un riferimento al legame profondo tra la Maison e la Cina. A completare la top 3 c'è RH Champs-Elysées, al numero 23 di Avenue des Champs-Elysées, che più che un negozio sembra essere una galleria d’arte con tanto di ristorante, terrazza panoramica e studio di interior design. Saint Laurent Montaigne a Parigi, Cartier a Miami, House of Dior a Beverly Hills e Issey Miyake New York: questi i flagship in coda alla classifica, assolutamente iconici per le loro strutture originali e d'impatto.