L’aeroporto più bello del mondo del 2026 si trova in Europa: riproduce piazze e strade di una città

Il Prix Versailles ha rivelato quali sono gli aeroporti più belli del mondo, a chi è andato il primo posto? A una nota città europea.

Quand'è che comincia davvero un viaggio? Quando si entra in aeroporto, dove ci si ritrova travolti da una piacevole sensazione adrenalinica tra controlli di sicurezza, enormi duty free e centinaia di turisti che attendono ai loro gate. Complice il fatto che spesso si preferisce arrivare con un certo anticipo per evitare spiacevoli inconvenienti, sono moltissime le città internazionali che hanno cominciato a curare i loro aeroporti nei minimi dettagli, trasformandoli praticamente in vere e proprie mete turistiche. Quali sono i più belli del mondo secondo il Prix Versailles?

L'aeroporto di Francoforte è il più bello del 2026

Il Prix Versailles, assegnato ogni anno presso la sede dell'UNESCO a Parigi, premia gli aeroporti più belli del mondo. Quali sono i migliori del 2026? Al primo posto c'è il Terminal 3 dell'aeroporto di Francoforte, in Germania, progettato per essere efficiente e allo stesso tempo vivace. Pensato per riprodurre le strade e le piazze di una città, offre ai viaggiatori un'esperienza agevole e familiare, il tutto tra opere d'arte originali come sculture sospese e dischi rotanti. A seguirlo c'è l'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, nella città dei fiori della Cina, noto per la sua architettura innovativa che fonde cultura storica e modernità. Ispirato alla natura, vanta giardini, atri e terrazze che offrono panorami da sogno. A chiudere la top 3 c'è l'Aeroporto Internazionale Lokapriya Gopinath Bardoloi, in India, contraddistinto da volte a crociera e continui richiami alla tradizione indiana e all'arte indigena.

La trasformazione degli aeroporti moderni

A seguire nella classifica ci sono l'Aeroporto Internazionale di Navi Mumbai, sempre in India, distintosi per la sua estrema modernità e per il suo design a forma di loto, e l'Aeroporto Internazionale Techo, Phnom Penh, in Cambogia, elogiato per essere super ecologico. L'Aeroporto Internazionale di Pittsburgh, Stati Uniti e quello di San Diego chiudono la lista. Insomma, il concetto di aeroporto sembra essere completamente cambiato rispetto al passato: non è più un luogo semplicemente funzionale, viene pensato per intrattenere i viaggiatori ma andando incontro al loro bisogno di velocità. In quanti si ritroveranno in uno di questi luoghi la prossima estate?