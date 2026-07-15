Il primo ristorante di Dior con lo Chef stellato Bartolini aprirà nel Quadrilatero della moda

Dior è pronta per andare alla conquista dell’alta cucina. Ha portato a termine i lavori di ristrutturazione della boutique in via Montenapoleone e il prossimo 18 settembre trasformerà gli spazi in un ristorante stellato.

Siamo sempre stati abituati ad associare il nome di Dior al settore moda ma la verità è che da qualche tempo a questa parte sono sempre di più le grandi realtà fashion che provano ad andare alla conquista dell'alta cucina. È proprio il caso della Maison francese, che ha deciso di riaprire la storica boutique milanese in via Montenapoleone ma trasformandola in un locale stellato. Il prossimo 18 settembre, infatti, debutterà Monsieur Dior, un nuovo ristorante guidato dal rinomato chef pluristellato Enrico Bartolini. L'obiettivo dell'operazione? Unire la vendita di abbigliamento all'alta ristorazione, settore in grande ascesa che sta lentamente riscoprendo il suo lato glamour.

Quando aprirà Monsieur Dior a Milano

Era da circa due anni che la boutique Dior nel Quadrilatero della moda milanese era in totale ristrutturazione ma solo ora si scopre il progetto che ha radicalmente trasformato la sua identità: il 18 settembre 2026 lo spazio verrà riaperto in una nuova versione. La vendita di capi di abbigliamento e di accessori griffati continuerà a essere al centro della proposta ma verrà affiancata da un'offerta gastronomica di alto livello. Il locale si chiamerà Monsieur Dior e vedrà alla sua guida lo chef Enrico Bartolini. Famoso per aver ottenuto un totale di 15 stelle Michelin nel corso della sua carriera, ora è stato chiamato a trasformare in proposta culinaria l'identità chic della Maison francese.

Enrico Bartolini

Da Dior a Louis Vuitton, le Maison che hanno "invaso" il settore dell'alta gastronomia

Lo "sbarco" di Dior nel mondo dell'alta gastronomia non è una novità, già a Parigi, Pechino e Tokyo aveva lanciato dei progetti culinari simili, dando prova del fatto che le grandi aziende del lusso vogliono espandere le proprie attività oltre la moda. Dietro progetti di questo tipo ci sarebbe una precisa strategia commerciale: le boutique fashion devono proporre non solo abiti e accessori ma vere e proprie esperienze che uniscono accoglienza, design e cucina. Così facendo, i clienti vengono invogliati a trattenersi sempre più a lungo in questi spazi fisici curati nei minimi dettagli. Prima di Dior, sono stati diversi i grandi nomi della moda che hanno "invaso" il settore del fine dining. Sempre a Milano ci sono Louis Vuitton che ha inaugurato nei suoi spazi il Da Vittorio Café, Palazzo Fendi che sta ospitando Langosteria e Ralph Lauren che ha un bar in via della Spiga 5.