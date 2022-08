Dove passano le vacanze Luca Argentero e Cristina Marino: la villa da più di 4.000 euro a notte Luca Argentero e Cristina Marino sono in vacanza in Sicilia in una delle strutture più esclusive dell’isola. Vediamo quanto costa il loro soggiorno in villa privata.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza in Sicilia

Continuano le vacanze di Luca Argentero e Cristina Marino cbe dopo la Toscana hanno scelto la Sicilia per l'estate 2022. La coppia soggiorna in una delle strutture più esclusive dell'isola italiana. Si tratta Rocco Forte Private Villas, nella magica atmosfera del Verdura Resort a Sciacca, in provincia di Agrigento. Scopriamo quanto costa il soggiorno di Luca Argentero e Cristina Marino.

Una delle strutture del Rocco Forte Private Villas

Luca Argentero e Cristina Marino sono in Sicilia per le vacanze e il loro soggiorno prevede una villa privata presso il Rocco Forte Private Villas. Dalle immagini condivise sui social è stato possibile notare la struttura che ospita la coppia che gode di una vista mozzafiato sul Mediterraneo e una piscina ad uso personale.

La villa privata di Cristina Marino e Luca Argentero in Sicilia

Tutte le ville private del Rocco Forte Private Villas, 3 e 4 camere da letto, offrono spazio, tranquillità, privacy ed incantevoli viste sul mare: Terrazze tranquille e piscine infinity completano l'offerta di lusso del Verdura Resort che permette di godere della sua spa, dei ristoranti e dei servizi di eccellenza della struttura.

La piscina del Verdura resort

Il Verdura Resort:si estende su una superficie di 230 ettari della costa siciliana. Le ville sono immerse tra giardini, frutteti, campi da golf e godono anche di una spiaggia incontaminata di sabbia bianca. Sono diverse le tipologie di alloggio che offre il resort e vanno dalle camere alle suite fino alle ville private come quella di Luca Argentero e Cristina Marino.

Cristina Marino nella villa privata del Rocco Hotel

Gli ospiti del Rocco Forte Private Villas hanno inoltre a disposizione tutti i servizi esclusivi del Verdura Resort come i campi da tennis e da golf. Per una struttura come quella di Luca Argentero e Cristina Marino in Sicilia si piò spendere dai 4.800 ai 7.000 euro a notte.