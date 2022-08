L’estate di Luca Argentero e Cristina Marino: dove stanno trascorrendo le vacanze con la figlia Dopo la Toscana e la Sicilia, Luca Argentero e Cristina Marino continuano le proprie vacanze in Italia scegliendo la Puglia per un soggiorno all’insegna del lusso a contatto con la natura.

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza in Puglia

Luca Argentero e Cristina Marino stanno trascorrendo le loro vacanze in Puglia. La bellissima coppia ha scelto l'Italia per la propria estate 2022 e, dopo laToscana e la Sicilia, è la volta della Puglia. L'attore e la modella si trovano in una delle destinazioni più esclusive della costa adriatica italiana: si tratta di Savelletri, una frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi. Vediamo quanto costa una notte nel loro hotel di lusso.

Cristina Marino in un’antica masseria del XVI secolo

Luca Argentero e Cristina Marino non sono in una località qualsiasi d'Italia ma in una delle mete più glamour del sud Italia. Si tratta del Rocco Forte Hotels pugliese ricavato in un'antica masseria del XVI secolo. L'esclusivo albergo è la Masseria Torre Maizza, facente parte della Rocco Forte & Family PLC, il più grande gruppo alberghiero di hotel di lusso in Europa.

Masseria Torre Maizza

Il made in Puglia è da anni che attira turisti da ogni parte del mondo per le sue architetture pittoresche, il mare cristallino e le spiagge incontaminate. Anche i vip nostrani sono spesso attratti dai paesaggi idilliaci della Puglia. Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto per le loro vacanze pugliesi una struttura che unisce il patrimonio locale con il lusso contemporaneo.

Ulivi secolari circondano la Masseria

Masseria Torre Maizza offre servizi impareggiabili in un paesaggio mozzafiato circondato da uliveti secolari. L'antica struttura è stata completamente ristrutturata per offrire il massimo comfort senza stravolgere il senso del luogo.

Luca Argentero e Cristina Marino alla Masseria Torre Maizza

Masseria Torre Maizza offre ai propri ospiti differenti tipologie di alloggio tra splendide camere e lussuose suite progettate dall'interior deisgn Olga Polizzi. L'albergo dispone inoltre di uno scenografico bar sul tetto della masseria, una grande piscina con ristorante, di un campo da golf executive a 9 buche, uno stabilimento balneare privato e un'elegante spa.

Cristina Marino nella suite della Masseria

Non è la prima volta che Luca Argentero e Cristina Marino scelgono una struttura Rocco Hotel per le loro vacanze. generalmente la coppia alloggia in alcune delle suite più prestigiose degli alberghi del gruppo ed è probabile che anche in Puglia il loro soggiorno, con la figlia Nina Speranza, sia in una delle migliori camere della Masseria. In questo periodo una notte presso una stanza della Masseria Torre Maizza ha un costo a partire da 1.700 euro a notte.