Luca Argentero e Cristina Marino in Toscana: quanto costa il resort a due passi dal mare Luca Argentero e Cristina Marino sono in Toscana per le vacanze e si stanno rilassando al mare. Scopriamo quanto costa l’hotel di Punta Ala dove soggiornano.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza in Toscana

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino stanno trascorrendo le vacanze in Toscana con la figlia Nina Speranza di due anni. Per il loro soggiorno al mare la coppia ha scelto uno storico resort lungo la costa immerso nel verde delle colline toscane e con vista sulle isole dell'arcipelago toscano dell'Elba, del Giglio e di Montecristo. Scopriamo quanto costa l'hotel a Punta Ala dove Luca Argentero e Cristina Marino passano le vacanze.

Luca Argentero e Cristina Marino su una spiaggia in Toscana

Luca Argentero e Cristina Marino sono in Toscana per le vacanze e si stanno rilassando al mare di Punta Ala, un promontorio a forma di ala di gabbiano con vista mozzafiato sulle versi colline e le isole toscane, a pochi chilometri dalla Maremma. Il resort dove stanno trascorrendo il soggiorno si chiama Baglioni Resort Cala del Porto ed è uno storico hotel della zona.

Luca Argentero e Cristina Marino in Toscana

Per le proprie vacanze toscane, Luca Argentero e Cristina Marino si sono affidati ad uno dei più esclusivi hotel di lusso di Punta Ala, perla naturale della Maremma Toscana, con vista sull'Isola dell'Elba e si intravede perfino la Corsica. Il resort toscano è immerso nel verde e offre un'atmosfera intima e confortevole come una casa lontano da casa.

Cristina Marino e la figlia Nina Speranza passeggiano tra le vie del Baglioni Resort

Il Baglioni Resort Cala del Porto è un resort 5 stelle di lusso a due passi dal mare. Luca Argentero e Cristina Marino avevano dimostrato già di apprezzare il gruppo Baglioni in una vacanza alle Maldive e adesso stanno provando l'ospitalità italiana della catena di lusso. L'hotel di Punta Ala offre ai propri ospiti privacy e vista mozzafiato sulle isole toscane.

Il Baglioni Resort Cala del Porto

Sono diverse le immagini condivise dalla coppia in cui mostrano alcuni dettagli del Baglioni Resort Cala del Porto. Non sappiamo di preciso il tipo di alloggio scelto da Luca Argentero e Cristina Marino all'interno del resort.

Cristina Marino nella camera d’albergo

L'hotel offre agli ospiti camere e suite moderne vista mare e sicuramente la famosa coppia gode dalla stanza di un panorama mozzafiato. Il costo a notte per un soggiorno al Baglioni Resort Cala del Porto varia dai 1.015 euro a notte per la camera vista mare fino ai 2.267 euro per la suite panoramica.