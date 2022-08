Luca Argentero litiga di nuovo con i paparazzi “per difendere la sua famiglia” Luca Argentero ha litigato con alcuni paparazzi che stavano scattando delle foto a lui e alla sua famiglia in vacanza a Forte dei Marmi. “Voleva difenderla dagli obiettivi indiscreti” ha spiegato il settimanale Vero.

A cura di Redazione Spettacolo

Luca Argentero ha litigato con alcuni paparazzi che stavano scattando delle foto a lui e alla sua famiglia in vacanza a Forte dei Marmi. "Voleva difenderla dagli obiettivi indiscreti" ha spiegato il settimanale Vero, corredando il tutto con alcune immagini (al momento non reperibili), come riportato anche da Leggo e Il Mattino nelle ultime ore.

Ecco cosa sarebbe successo: Luca Argentero era a cena con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza (2 anni) quando ha avvistato un gruppetto di paparazzi che volevano riprenderlo. Gli avrebbe intimato di allontanarsi facendogli segno di andare via e, non corrisposto, si sarebbe alterato. Uscito dal locale, li avrebbe raggiunti per continuare una discussione a toni accesi, che non è trascesa in altro, come invece già accaduto in passato.

Argentero e il paparazzo nel 2016

Infatti, era il 2016 quando il protagonista di Doc – Nelle tue mani non era riuscito a mantenere un profilo dialogico e lo scontro con un paparazzo finì col diventare fisico, come dimostrarono le immagini riprese e condivise da uno di loro. In quella particolare circostanza,l'attore aveva parlato di "stalking" lamentando un pedinamento continuo. Al tempo, fu supportato anche da diversi colleghi, che condivisero con lui la difficoltà di mantenere il controllo quando la pressione degli obiettivi diventava così insistente.

Leggi anche Da finalista del Grande Fratello a doc amato dagli italiani: la storia di Luca Argentero

Va detto che alla pressione si aggiunge anche il particolare desiderio, espresso sin dalla nascita di Nina Speranza, di proteggere la privacy della sua bambina, che compare ogni tanto sui social suoi e di sua moglie ma sempre di spalle o coperta. Nessuno dei due ha mai voluto che il suo volto fosse esposto e pubblicamente, come da Mara Venier a Domenica In, hanno spesso ribadito l'importanza del rispetto per la loro intimità che, come tale, andrebbe trattata con il dovuto tatto.