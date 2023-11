Quali colori usare in una casa piccola: i consigli per far sembrare gli ambienti più ampi Avete una casa piccola e non sapete quali colori scegliere per arredarla? Abbiamo intervistato l’esperta Giulia Taglialatela, facendoci rivelare le nuance da usare per dare l’idea che gli ambienti siano più ampi.

Chi ha detto che avere una casa piccola significa dover rinunciare a un arredamento curato e sofisticato? Visti gli aumenti sia dei mutui che dei fitti, vivere in ambienti non eccessivamente estesi è diventata una scelta obbligata e non sorprende che stiano nascendo soluzioni super funzionali adatte a una quadratura che non supera i 100 mq. A Fanpage.it abbiamo intervistato la Set & Creative designer Giulia Taglialatela, facendoci rivelare una serie di trucchi da usare nelle abitazioni piccole: ecco quali sono i colori su cui bisogna nell'interior design per dare l'idea che gli ambienti siano più ampi.

I colori da usare in una casa piccola

In una casa piccola è necessario ottimizzare gli spazi con mobili su misura e arredi pensati ad hoc per non appesantire gli ambienti ma la cosa che in pochi sanno è che anche i colori sono fondamentali per dare l'idea che gli ambienti siano più ampi. Come rivelato da Giulia Taglialatela, bisogna prediligere le tinte chiare e neutre sia per le pareti che per gli elementi d'arredo, riescono a rendere le camere più ariose e luminose, allargando gli spazi. In questo modo si ha anche la possibilità di "giocare" con il resto dell'interior design, osando con dei colori più accesi per il divano, i tavoli o per le semplici suppellettili.

Casa arredata con colori neutri

Si possono avere pareti colorate in una abitazione piccola?

Coloro che, nonostante gli spazi piccoli, intendono lo stesso seguire i trend di stagione, secondo i quali le nuance del momento sono i verdi e gli azzurri, possono farlo ma stando attenti alla tonalità scelta e alla sua "estensione". Giulia Taglialatela ha infatti spiegato: "Esiste una gamma di colori chiara di cui fanno parte i beige, i bianchi, i panna, e poi dei colori ispirati alla natura come il verde salvia o l'azzurro polvere, anche questi vengono considerati nuance leggere. Quando si usano i colori è preferibile creare dei volumi integrali, per esempio se si decide di utilizzare il verde consiglio di colorare l'intera stanza perché porzionare il colore sulle pareti restringe lo spazio".

Casa con interni azzurri

Come abbinare la tinta delle pareti all'arredamento

Come abbinare le pareti all'arredamento? Secondo Giulia Taglialatela bisogna usare colori a contrasto, ad esempio mixando tinte sgargianti negli arredi con toni pastello sulle pareti (o viceversa). Le sue parole sono state: "Il rosso è molto bello con l'azzurro pastello, il viola con il rosa, il blu scuro con il giallo pastello: la tendenza del momento nell'arredamento è quella di accostare un colore pastello a una tinta un po' più forte. Io preferisco lavorare su una casa bianca e neutra ma con degli arredi colorati, così da creare un effetto "galleria d'arte" e da dare più importanza all'arredo e meno al contenitore". Naturalmente le scelte devono variare in base ai tipi di interni, il tutto rimanendo fedeli ai propri gusti.