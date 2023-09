Come arredare casa nel 2024: i colori must dell’anno e le carte da parati da scegliere Quali sono i trend del momento nel campo dell’interior design? A Fanpage.it abbiamo intervistato gli architetti Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi dello studio GuMi a Milano: ecco quali sono i colori must del 2024 e le carte da parati da scegliere.

A cura di Valeria Paglionico

GuMi Studio

L'inizio di un nuovo anno è un momento di grandi cambiamenti e non sorprende che siano molti coloro che ne approfittano per portare qualche piccola rivoluzione nella loro vita, magari partendo dagli ambienti casalinghi, quelli in cui si ritrova serenità e tranquillità a fine giornata. Con il 2024 che si avvicina è dunque arrivato il momento di pensare a qualche piccola ristrutturazione: quali sono le tendenze da seguire in fatto di colori? A rivelarcelo sono Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi, gli architetti che hanno fondato lo studio GuMi a Milano. A Fanpage.it li abbiamo intervistati, facendoci dare qualche piccola anteprima sulle nuance e sui materiali che spopoleranno nel nuovo anno nel campo dell'interior design.

I colori di stagione si ispirano alla natura

Quali saranno i colori di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-24 nel mondo dell'arredamento? Stando a quanto dichiarato da Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi, per avere una casa in linea con le mode di stagione bisogna dire addio alle tinte materiche dello scorso anno (come il calce e il cotto).

Il blu è tra i colori must del 2024

Ora è necessario puntare su delle tonalità ispirate direttamente alla natura, ovvero le nuance del verde e del blu. Coloro che hanno paura di stancarsi di pitture tanto forti possono usare i colori solo in punti particolari, come ad esempio una delle pareti della camera, così da poterla poi eliminare col tempo con una semplice tinteggiatura. In alternativa, gli architetti dello studio GuMi consigliano: "I colori con cui non si sbaglia mai sono quelli neutri e il bianco".

GuMi Studio

Il ritorno della carta da parati

Tra i trend del momento ci sono anche le carte da parati, ormai tornate in voga dopo il boom degli anni '90, tanto che non si rado si ritrovano nelle case ristrutturate di recente nelle versioni più svariate, da quelle monocromatiche a quelle tropicali, fino ad arrivare a quelle decorate con disegni geometrici.

La Maison Pierre Frey

Il motivo per cui stanno spopolando a oltre 30 anni di distanza? Non si tratta solo di un effetto nostalgia, come spiegato da Stefano Guerrieri di GuMi "le carte da parati si sono evolute sia nei materiali che nelle fantasie, adesso sono adattabili a ogni ambiente, anche per i bagni o per i rivestimenti di armadi. Molte aziende permettono anche di personalizzarle".

GuMi Studio

Carta da parati: quale scegliere e come applicarla

Come scegliere la carta da parati giusta e soprattutto come applicarla? Come spiegato dagli esperti di GuMi (che proprio di recente l'hanno usata per arricchire il bagno della nuova casa di Manuele Mameli, il make-up artist di Chiara Ferragni), la chiave per non stancarsi di un motivo sta nell'assecondare i propri gusti, anche perché cambiare una carta da parati risulta più difficile di una semplice tinteggiatura. L'ideale è applicarla solo su alcune mura piuttosto che su tutte le pareti della camera, così da aggiungere un tocco originale all'intero ambiente ma senza esagerare. In quanti si lasceranno ispirare dai consigli degli esperti in fatto di interior design?