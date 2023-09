La casa di Manuele Mameli: ha una stanza per il make-up e parati tropicali in bagno Manuele Mameli, il make-up artist di Chiara Ferragni, ha aperto le porte della sua casa milanese: uno spazio in cui dominano il blu e il color sabbia decorato con innumerevoli oggetti di design.

A cura di Valeria Paglionico

Manuele Mameli, meglio conosciuto come il make-up artist di Chiara Ferragni, è ormai una vera e propria celebrità, tanto che sui social conta quasi 400mila followers. Solitamente posta foto, video e Stories delle "opere d'arte" create sui visi delle star che decidono di collaborare con lui ma di recente ha voluto aprire le porte della sue enorme casa milanese (risoprannominata "Mameli Home"), fiero del risultato raggiunto dopo anni di duro lavoro. Oggi definisce quello spazio il suo "posto sicuro": tra pareti tropicali, oggetti di design e innumerevoli punti luce, l'abitazione del truccatore è un vero e proprio paradiso dell'interior design

Come è nata la "Mameli Home"

"Sono felice di farvi entrare in Mameli Home. Il valore che ha questa casa racconta di quando 12 anni fa mi sono trasferito a Milano per inseguire il mio sogno, racconta i sacrifici fatti i primi anni, le porte chiuse e poi finalmente le porte aperte, la nostalgia della mia famiglia, la paura e poi anche la felicità. Il valore che ha questa casa è che ora è il mio posto sicuro", sono state queste le parole che ha usato Manuele per presentare gli interni del suo appartamento sui social. Lo ha arredato in collaborazione con Westwing ed GuMi studio, che ha seguito il progetto architettonico e l’interior design, valorizzandone tutti i punti di forza con degli arredi dall'animo glamour e sofisticato.

La living room

I colori ispirati alla Sardegna

La casa di Mameli è all'insegna dei colori tenui, delle tinte che lo calmano, che rallentano il ritmo della sua vita frenetica, trasmettendogli una sensazione di relax. A dominare, in particolare, sono il blu e il sabbia, dei chiari riferimenti alla sua terra natale, la Sardegna. Anche l'appariscente parato dalle fantasie tropicali firmato da Tecnografica che decora i corridoi sembra ispirarsi alla natura dell'isola e non sorprende che sia stato ideato proprio dal make-up artist. Ha arredato gli interni come se fossero un viso da truccare: attraverso le nuance e gli oggetti di design ha voluto raccontare la sua personalità, basti pensare al fatto che la camera a cui è più legato è la "Glam Room", quella dedicata al make-up da cui nascono tutti i suoi progetti.

I parati di Tecnografica

Le opere d'arte e gli arredi di design

Il punto di forza dell'appartamento di Manuele è la living room, un ampio open space con un maxi divano di velluto blu, il tappeto Kadey dalla forma organica, candele profumate, sgabelli gold e caldi plaid firmati Dior. È qui che il make-up artist si rilassa a fine giornata, magari leggendo uno dei numerosi libri a tema moda che ha in libreria o guardando una serie nella maxi tv al centro della parete attrezzata. In camera da letto, invece, trionfa il totale relax, complice anche l’opera d’arte a forma di luna di Luca Ballestra appesa a una delle pareti. Niente comodini, ha preferito optare per dei mini lampadari che si accendono direttamente dai lati del letto di VMaison Studio.

La luna di Luca Ballestra

Dalla cucina in marmo al bagno dai dettagli gold

Per quanto riguarda la cucina, è in un luminosissimo total white con una maxi penisola in marmo realizzata da Teles Arredo, rubinetti total gold e sedie di vimini. Anche il bagno è molto curato, è il luogo della casa in cui Mameli si dedica alla bellezza e alla skincare: ha infatti un enorme specchio tondo, degli sgabelli dorati e le pareti "tropical" con i parati di Tecnografica.

Il bagno con i parati Tecnografica

Insomma, l'appartamento di Manuele Mameli a Milano è uno spazio ricercato, sofisticato e curato in ogni dettaglio: non sorprende, dunque, che gli abbia dedicato un profilo social ad hoc sul quale ha seguito passo dopo passo i lavori di ristrutturazione che hanno portato all'incredibile risultato finale.