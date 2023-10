Come arredare una casa piccola: i trucchi per far sembrare gli ambienti più grandi Avete una casa piccola e non sapete come arredarla per sfruttare al massimo gli ambienti? Basta servirsi di una serie di piccoli trucchi per rendere le camere più spaziose: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Avete una casa piccola e non sapete come arredarla a causa degli spazi davvero ridotti? Non lasciatevi sopraffare dal panico, anche un ambiente non eccessivamente esteso può essere valorizzato, apparendo sofisticato, intimo ed elegante. Sebbene la soluzione ideale sia affidarsi a un architetto capace di realizzare un progetto ad hoc sfruttando ogni singolo angolo, si può optare anche per il “fai da te”. Esistono infatti numerose soluzioni furbe e intelligenti che riescono a creare effetti ottici particolari, utili a dare l’idea che gli ambienti siano più larghi e ariosi. Ecco tutti i trucchi di cui servirsi quando si acquista un appartamento da meno di 100 metri quadri.

Come usare gli specchi

Per esaltare al massimo una stanza piccola è necessario innanzitutto favorire l’illuminazione naturale, dicendo addio alle tende oscuranti e ai mobili ingombranti piazzati accanto a balconi e finestre (per queste ultime sarebbe preferire puntare tutto su grandi vetrate). I soffitti vanno colorati con tinte brillanti, così da sembrare più alti, mentre per gli arredi e le pareti è necessario scegliere colori neutri come il bianco, il beige, il grigio, ovvero nuance minimal e chic che aumentano la luminosità delle camere. Un trucco spesso sconosciuto è quello degli specchi: in una casa piccola grazie al loro potere riflettente riescono ad aumentare visivamente lo spazio, rendendolo decisamente più arioso.

Gli specchi rendono gli ambienti più spaziosi

Gli arredi da scegliere

A questo punto si può passare all’arredamento vero e proprio. In una casa piccola bisogna puntare su divani e poltrone con gambe rialzate, così da avere un maggiore senso di spazio, mentre le librerie e gli armadi possono essere incassati nel muro o, in alternativa, andare da parete a parete. I tavoli estensibili sono la soluzione ideale per le sale da pranzo o cucine living, mentre la console deve essere imponente per rendere lo spazio ordinato, aperto e raffinato. Le opere d’arte non devono mancare: aggiungono un tocco chic e lussuoso a un ambiente oltre ad aumentare otticamente la grandezza delle stanze. A questo punto, dunque, non resta che provare, certi del fatto che si raggiungerà un risultato super desiderabile.

