Quali sono le isole greche da visitare e quelle da evitare: i consigli dell'esperta di viaggi State organizzando una vacanza in Grecia la prossima estate? Ecco quali sono le isole consigliate e quelle da evitare secondo l'esperta di viaggi.

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese all'inizio dell'estate 2025 e sono moltissimi coloro che sono alle prese con la prenotazione delle vacanze, così da partire ufficialmente con il conto alla rovescia che li porterà alle ferie. Una delle mete più gettonate dell'anno? La Grecia, che ancora una volta rappresenta la meta ideale per coloro che vanno alla ricerca di mare cristallino, relax e divertimento. Quali sono, però, le isole da evitare a causa dell'overtourism e quelle consigliate per la loro incredibile bellezza? A dare dei consigli sulla questione è stata Victoria Hislop, scrittrice ed esperta di viaggi: ecco cosa ha rivelato.

Le isole greche consigliate

Victoria Hislop è una scrittrice di viaggi che vanta di aver visitato più di 40 isole greche, anche quelle meno conosciute. Ha capito che ognuna di loro ha la propria unicità: che sia per la cultura, per la storia o per la vegetazione, si rivelano sempre la meta ideale per una vacanza estiva.

Spiaggia di Elafonissi, Creta

Tra quelle che più ha amato c'è in assoluto Creta, famosa per le sue spiagge ma anche per il suo folklore, nonché per i suoi paesini caratteristici. Essendo tra le più grandi, dà la possibilità di rendere la vacanza molto variegata (basti pensare che per percorrerla da un capo all'altro occorrono 6 ore). Meno conosciute ma ugualmente meravigliose in fatto di panorami, anche le isole di Spetses e Hydra, che sono perfette per coloro che vanno alla ricerca di una vacanza "rustica" ma allo stesso tempo super elegante. Chi va alla ricerca di luoghi incontaminati può invece puntare su Makronisos, che fu una prigione durante la guerra civile greca e che oggi è quasi disabitata, oppure su Spinalonga, un'ex isola-ospedale per i lebbrosi.

Spetses

Quali sono le isole della Grecia da evitare in estate

Inutile dire, invece, che le isole da evitare sono quelle prese d'assalto dall'overtourism, da Mykonos a Santorini, fino ad arrivare a Ios e a Zante. Qui anche camminare tra le stradine del centro può diventare un'impresa, per non parlare dell'organizzazione di pranzi e cene nelle taverne tipiche, per le quali andrebbe prenotato con diverse settimane di anticipo vista la folla eccessiva.

Mykonos

Certo, i panorami sono iconici e da sogno, ma il più delle volte ci si ritrova a combattere contro decine e decine di turisti anche solo per scattare la foto a uno scorcio. In tutti i casi sarebbe preferibile evitare il periodo di altissima stagione per visitare le isole greche: senza il solo rovente e la folla eccessiva tra le stradine del centro, hanno un carattere completamente diverso e rivelano la loro vera natura.

Santorini