Quali sono le isole greche più sottovalutate secondo l’esperta di viaggi

A cura di Valeria Paglionico

Lefkada

L'estate 2025 si avvicina e in molti si sono messi alla ricerca della meta perfetta per le loro prossime ferie. Tra le location in Europa che continuano a essere amatissime non può che esserci la Grecia, destinazione che ogni anno conta oltre 35 milioni di visitatori. Mykonos, Santorini, Zante: queste sono solo alcune delle isole più popolari, che però da qualche tempo a questa parte stanno sentendo un po' troppo il peso dell'overtourism. Per tutti coloro che non intendono ritrovarsi tra folle eccessive arrivano delle buone notizie: esistono alcune isole "sottovalutate" che non sono prese d'assalto dai turisti. Ecco quali sono secondo l'esperta Claire Shields, travel blogger che ha girato ogni angolo della Grecia.

Da Lefkada a Meganisi, le isole greche da visitare

Claire Shields si definisce un'esperta delle mete turistiche della Grecia e sui social ha condiviso i luoghi sottovalutati che non sono ancora vittima dell'overtourism. La prima isola greca che andrebbe assolutamente visitata da coloro che sono alla ricerca di bellezza e relax è Lefkada, uno dei gioielli nascosti della nazione dotata di spiagge incredibile, panorami mozzafiato e dei suggestivi villaggi in montagna.

Meganisi

Meganisi, invece, è la destinazione ideale per gli amanti della vela, dello snorkeling e dei frutti di mare. Si tratta di un'isola ancora incontaminata dove si può ritrovare l'atmosfera greca più autentica. Tra calette nascoste, villaggi di pescatori e taverne a conduzione familiare, è un vero è proprio paradiso.

Atokos

L'isola disabitata aperta ai turisti e il "villaggio galleggiante"

Atokos è una piccola isola disabitata dove si possono trovare meravigliose scogliere calcaree e natura incontaminata. Sebbene sia privata, è aperta ai turisti, solo che non offre servizi come ristorante e negozi, dunque per visitarla è necessario portare con sé tutto il necessario per affrontare la quotidianità.

Kastos

Kalamos e Kastos sono dei tesori nascosti della Grecia dove ci si può godere il mare cristallino nella più totale solitudine. Contando pochissimi abitanti, sembrano quasi dei "villaggi galleggianti". Paxos col suo mare limpido e la sua atmosfera rilassata, Agia Efimia con la sua vita lenta e i suoi villaggi di pescatori: queste sono le ultime isole greche più sottovalutate di sempre secondo l'esperta di viaggi.

Paxos