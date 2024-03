La teoria del rosso inaspettato: perché un tocco di questo colore può rivoluzionare lo spazio Un tocco di rosso dove meno te lo aspetti e il gioco è fatto: questo colore è il segreto per migliorare istantaneamente lo spazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Taylor Migliazzo Simon, interior designer di Brooklyn, ha conquistato tutti con la sua teoria del "rosso inaspettato", diventata immediatamente virale sui social. Il video in cui la illustra conta già un milione di visualizzazioni. Il concetto di base di cui tutti ora parlano è questo: aggiungere in una stanza un qualunque oggetto, piccolo o grande, purché rosso, renderà immediatamente migliore quello spazio, anche se all'apparenza sembrerebbe un'aggiunta stridente col resto dell'arredamento. Il fatto è che l'occhio è estremamente attratto da questo colore, soprattutto nelle sue sfumature più audaci e accese. Ecco dunque che una lampada cremisi o una parete porpora, possono stravolgere tutto e ribaltare completamente l'aspetto di una stanza.

È il momento di osare col rosso in casa

Per molto tempo, i colori neutri hanno fatto da assoluti protagonisti in fatto di arredamento d'interni. Ora, però, la tendenza sta cambiando e ci si sta orientando sempre di più verso nuance audaci e vibranti. Non si ha più paura di osare e sia gli appassionati di design che chi mastica poco la materia, è ben disposto a circondarsi di colori forti. A volte è una scelta cromatica dettata dalla moda, altre è una naturale conseguenza del proprio modo di essere: chi ha una personalità estroversa e passionale, come potrebbe sopravvivere tra monotone pareti bianche e mobili pesanti?

Come inserire il rosso nell'arredamento

Certo, il rosso è sicuramente un colore particolare e alcuni abbinamenti possono risultare un vero e proprio pugno nell'occhio se non un minimo studiati: il segreto è dunque dare giusto un tocco, una spruzzata che non fa male a nessuno, ma può anzi dare risultati molto positivi. Rompere le regole a volte è un bene, ma meglio non farsi prendere la mano. Avere una strategia di fondo nell'accostamento è preferibile all'improvvisazione sfrenata, anche perché i rossi non sono tutti uguali, ci sono i freddi e i caldi solo per fare un esempio. Il consiglio è evitare tonalità eccessivamente saturate, soprattutto se intorno ci sono colori troppo diversi e tenere invece in considerazione i colori complementari (quindi giocare col verde).

La teoria del "rosso inaspettato" infatti non punta sul monocromatico, sull'arredare tutto con questa nuance, ma piuttosto dando soltanto degli accenti qua e là, che possano catturare lo sguardo: un tavolino, un cuscino, anche solo un mazzo di fiori o una poltroncina. Essendo un colore primario così vistoso e forte, il rosso comunica audacia, carisma, calore, potenza, vigore, sensualità; fa pensare al fuoco. Per questi motivi può prendere il sopravvento nello spazio, su tuto il resto: ma la giusta quantità può invece portare energia, allegria, entusiasmo e voglia di fare.

Come scegliere il giusto rosso

Esistono tantissime sfumature di rosso e dunque è facile trovare quella da cui ci si sente più rappresentati, per fare proprio uno spazio. Chi vuole azzardare può puntare su un rosso brillante, perfetto soprattutto per corridoi e sale da pranzo. Viceversa, una nuance più morbida come il terracotta tende a comunicare relax, essendo una tonalità "terrosa", perfetta per il soggiorno. Infine, il bordeaux è quello più indicato per trasmettere sensualità mentre i rossi a base aranciata sono perfetti per vivacizzare spazi piccoli.