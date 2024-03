Come rendere una casa più moderna: i consigli per ristrutturare Volete aggiungere alla vostra casa un tocco più moderno? Ecco tutti i consigli da seguire per ristrutturare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Avete intenzione di ristrutturare casa per aggiungere un tocco moderno agli ambienti domestici? Non serve necessariamente conoscere tutte le tendenze del momento, basta seguire una serie di piccoli trucchi di interior design contemporaneo per trasformarla in un'abitazione "al passo con i tempi". Attenzione ai dettagli, stile minimal e arredi confortevoli: queste sono le tre regole base per ottenere un design moderno ma allo stesso tempo essenziale. Ecco, dunque, tutto ciò che bisogna fare per cambiare radicalmente gli spazi casalinghi ma senza osare troppo.

Modernizzare casa con uno stile minimal

Il minimalismo è la mania del momento in fatto di interior design ed è perfetto per rendere la propria casa decisamente più moderna. Sebbene a primo impatto possa sembrare uno stile freddo, in verità dà la possibilità di sbizzarrirsi con arredi, quadri e decorazioni, tutti dettagli essenziale per personalizzare gli ambienti domestici.

Stile minimal

Quali colori scegliere per modernizzare l'abitazione? Nuance neutre che amplificano la luminosità come il bianco, il grigio e il beige, da abbinare a materiali naturali come il legno, il metallo e il vetro. Da prediligere, inoltre, le forme geometriche semplici che trasmettono un senso di ordine e gli open space.

Arredi neutri

Come arredare le diverse camere

Come arredare ogni singolo ambiente? Innanzitutto è necessario scegliere dei colori capaci di rilassare fin dal primo sguardo. Per la cucina bisogna puntare su isole centrali, meglio se con elettrodomestici integrati, e illuminazioni sotto i pensili, mentre nel soggiorno è necessario dare spazio alla comodità con divani grandi e comodi, lampade funzionali e opere d'arte che trasmettono un senso di relax.

Cucina con isola

La camera da letto, invece, deve essere isolata da rumori e luci esterne e al suo interno bisogna prediligere il parquet che offre un senso di calore. Da evitare ovunque sono sia le luci fredde e i punti luce tradizionali che gli arredi troppo ingombranti che soffocano gli spazi.

Camera da letto con parquet