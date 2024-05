video suggerito

Come dormire meglio grazie al feng shui: dalla posizione del letto ai colori della camera Secondo i dettami di questa pratica un sonno disturbato potrebbe essere causato da una disposizione sbagliata del mobilio nella stanza. Alcuni trucchi per riposare serenamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il feng shui è un'antica filosofia cinese secondo cui dalla relazione casa-uomo possa dipendere la serenità di un individuo. Questa pratica si concentra sulla disposizione dei mobili che deve essere organizzata in modo tale da permettere il flusso dell'energia positiva, uno studio che dovrebbe permettere di migliorare la qualità della vita. Le regola del feng shui si basano su principi antichi e possono essere applicate alla vita quotidiana per trarre i benefici dall'arredamento circostante.

Una delle stanze che può godere dei vantaggi di questa tecnica è sicuramente la camera da letto, luogo che più di ogni altro deve essere sereno in modo da conciliare il sonno. La filosofia orientale offre alcuni consigli su come strutturare questo angolo della casa che dovrebbe trovarsi il più lontano possibile dall'ingresso principale e dalla strada, oltre la linea mediana dell'edificio e dare preferibilmente su un paesaggio rassicurante. Ma al di là della planimetria, che è difficilmente modificabile, si possono attuare alcuni accorgimenti che permetteranno a chi dorme nella stanza di abbandonarsi alle braccia di Morfeo con maggiore serenità.

La posizione del letto

Importante è dove si trova il letto all'interno della stanza. Sarebbe meglio posizionarlo di fronte alla porta ma ad angolo, cioè in una diagonale in modo da vederla ma non in linea diretta con essa. Se in più questo ha una testiera robusta la disposizione offrirà un senso si sicurezza, meglio non metterlo sotto la finestra, prosciugherebbe le energie. La testa inoltre dovrebbe essere rivolta verso nord.

Scegliere accuratamente i colori

Nella stanza le tonalità devono essere armoniose e rilassanti, in modo da conciliare il benessere. Sono perfette le palette neutre con le nuance della terra o, in alternativa, optare per colori pastello. Evitare quindi tutte quelle sfumature cromatiche troppo accese o sgargianti, che rischiando di stimolare troppo e disturbare il sonno. Fare attenzione anche alla giustapposizione tra luci e ombre, va bene un'illuminazione soffusa ma troppa ombra può non far fluire l'energia.

Ordine e pulizia

Alla base della serenità ci sono anche le condizioni in cui la stanza viene tenuta. Importante quindi dedicarsi giornalmente al riordino e alla pulizia della propria camera da letto, anche il sonno ne beneficerà. Vanno inoltre eliminati tutti gli oggetti superflui e inutilizzati e gli specchi che, secondo gli esperti di feng shui prosciugano le energie. Se proprio non si può fare a meno di questo pezzo, è consigliabile coprirlo con un telo prima di andare a dormire. È bene anche non mettere fonti di energia elettromagnetica nei pressi del letto, elementi che potrebbero compromettere il riposo.

Armoniosa scelta dei mobili

Meglio evitare sproporzioni e optare per un arredo armonioso, pezzi che non hanno dimensioni e caratteri simili possono creare un senso di instabilità. Scegliere comunque elementi leggerei che non diano senso di oppressione, quindi evitare lampadari pesanti e travi a vista. Anche i dovrebbero essere bilanciati, meglio evitare mensole sopra la testa.