Come posizionare gli specchi in casa: ecco i luoghi dove non bisogna metterli Da sempre carichi di rimandi e simbolo di verità, gli specchi secondo il Feng Shui non possono essere collocati ovunque in casa ma in punti specifici dell’abitazione.

A cura di Clara Salzano

Lo specchio in casa

Gli specchi sono uno dei complementi d'arredo più usati in casa. Non solo riflettono la nostra immagine ma posso amplificare gli spazi o farli sembrare più luminosi. Esistono però dei posti in casa dove è assolutamente proibito collocarli secondo il Feng Shui. Da sempre carichi di rimandi e simbolo di verità, gli specchi non possono essere collocati ovunque in casa ma in punti specifici della propria abitazione.

Uno specchio in camera da letto

Lo specchio non ha solo la capacità di riflettere la verità ma anche di moltiplicare le cose, ecco perché non ci sono alcune regole secondo il Feng Shui per posizionarlo in casa. In camera da letto uno specchio in genere viene sempre inserito ma bisogna fare attenzione perché non andrebbe mai messo vicino al letto in quanto potrebbe riflettere le proprie energie mentre si dorme, impedendo al corpo di riposare profondamente e ricaricarsi. Sarebbe dunque consigliabile in camera da letto mettere uno specchio all'interno delle ante dell'armadio, sopra un comò, vicino alla porta o sulle pareti laterali lontano dal letto. Scegliere specchi ovali con le cornici in legno o comunque di piccole dimensione è preferibile.

Lo specchio in corridoio

Mai mettere uno specchio sulle scale perché può bloccare le energie di salita e discesa. Lo scopo in casa infatti è far fluire liberamente le energie senza ostacoli secondo il Feng Shui. In corridoio invece è buona pratica posizionare uno specchio in modo da far scorrere la fortuna in tutta la casa. Un altro luogo dove evitare di introdurre specchi è lo spazio di lavoro. Nonostante possano sembrare esteticamente gradevoli, bisogna sempre considerare che lo specchio riflette e moltiplica le immagini e per cui renderà i propri compiti e doveri infiniti e inoltre potrebbe causare anche una dispersione della concentrazione.