Come scegliere il colore perfetto in casa secondo il Feng Shui I colori condizionano i propri stati d’umore ecco perché è importante scegliere quali usare e l’arte del Feng Shui offre la soluzione.

A cura di Clara Salzano

I colori secondo il Feng Shui

Può un colore renderti più felice in casa? Per il Feng Shui, l'antica arte geomantica taoista della Cina che interpreta la realtà, i colori possono influenzare il nostro stato d'animo.

Il Feng Shui non è tuttavia né una tecnica di decorazione o uno stile bensì un'arte e una scienza che ha lo scopo di bilanciare e armonizzare uno spazio. Vivere in una casa con un buon equilibrio di energia (yin e yang) significa nutrire la propria vita e le proprie relazioni nel modo giusto.

Prima di decorare la casa con il colore bisogna avere consapevolezza del proprio spazio e scegliere di "elevarlo a una vibrazione più alta – spiega Thierry Chow, esperta di Feng Shui – in modo consapevole e creativo. Una dimora è il riflesso di chi sei e la tua casa o il tuo ufficio ti parlano costantemente". Ecco come usare i colori in casa.

Bianco

Il bianco è l'insieme di tutti i colori e nel Feng Shui corrisponde allo yang. L'uso del bianco in casa rappresenta chiarezza mentale, produttività e completamento.

Nero

Il nero, in contrapposizione al bianco, è l'assenza di colore, ed è considerato il lato yin del simbolo del Tai Qi. Se in molte culture ha un'accezione negativa, nel feng shui ha anche una connessione più positiva con la profondità e l'esplorazione personale. Il nero rappresenta anche l'elemento acqua, che è legato alla quiete, alla saggezza e alla contemplazione. Risulta essere un ottimo colore nelle aree lavoro di casa.

Blu

Il significato del blu nel Feng Shui acquista accezioni diversi rispetto ai toni: i blu meno forti rappresentano l'elemento legno che è un elemento connesso alla crescita e alla vitalità; il blu notte si collega all'elemento acqua e simboleggia il benessere, la famiglia e la conoscenza.

Verde

L'energia fresca, il rinnovamento e la rigenerazione si identificano nel colore verde che concentra molti effetti energetici del feng shui soprattutto legati all'area familiare.

Rosso

Nel Feng Shui, il rosso è il colore più potente e va usato con tutela perché attira numerose energie e troppo rosso può essere opprimente per alcune persone. Il rosso è spesso usato per proteggere e ripulire una casa dall'energia di una persona ed è un colore di buon auspicio.

Giallo

Il giallo ricorda la luce solare e le calde distese naturali. Si tratta di un colore legato all'elemento terra e quindi gravita attorno alla salute e alla stabilità del corpo umano

Arancione

Come il blu, anche il significato dell'arancione cambia a seconda del tono perché ha il potere del rosso e la stabilità del giallo di cui è composto.

Tinte neutre

Le tinte neutre e i toni della terra come i marroni portano l'elemento terra in casa che significo sstabilità e cura di sé.