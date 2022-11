Come riordinare casa ed essere felici: le soluzioni vincenti secondo il Feng Shui Le filosofie orientali offrono una serie di consigli utili per riordinare casa e finire in bellezza il 2022.

A cura di Clara Salzano

Riordinare casa secondo il Feng Shui

Il benessere personale e la serenità della vita non dipende solo dalla nostra realizzazione e dagli obiettivi raggiunti ma spesso inizia già nella propria casa. La disciplina orientale del Feng Shui basa tutti suoi fondamenti sulle energie positive e negative che si generano in casa. Far scorrere liberamente le energie, senza farle bloccare in inutili ostacoli come specchi rovinati, giocattoli sparsi o piante morte, può aiutare a vivere una vita più serena. E mettere ordine in casa è una pratica che può rendere più felici.

Gli oggetti che creano ostacoli al circolo dell’energia in casa

Esistono diversi trucchi utili per riordinare casa ed essere più felici. Secondo Isabel Sánchez, esperta di Feng Shui e coach di Crecer Feng Shui, bisogna liberare l'energia bloccata in casa che si raccoglie in oggetti inutili che accumuliamo e di cui non abbiamo più bisogno. Quindi il primo passo dovrebbe essere quello di liberarsi da ciò che non usiamo più o che non ci piace più. Poi bisogna proseguire stanza per stanza adottando una serie di strategie indispensabili.

L’ingresso di casa

Partiamo dall'ingresso, che è il primo punto di contatto con l'energia della casa. Quest'ambiente deve essere luminoso e può essere ordinato mettendo un piccolo arredo, come una panca chiusa, dove mettere gli oggetti che si devono riporre appena si entra in casa. Avere fiori freschi o piante vive farà inoltre scorrere le energie positive in tutta la casa.

La camera da letto

La camera da letto è un ambiente dove abbandonarsi alla tranquillità e serenità del riposo per cui bisogna prediligere tinte nei toni del blu o nei toni neutri. Evitare inoltre di posizionare specchi vicino al letto perché possono moltiplicare con il riflesso le energie e non consentire al vostro corpo di abbandonarsi al sonno necessario e rigenerante.

La cucina

La cucina ha come protagonista il fuoco che quindi deve essere isolato dal resto mettendo mobili che separano il forno e i fornelli da altri elementi come lavabi e frigoriferi. Tenere inoltre sempre i mobili chiusi e le superficie liberi da oggetti che non si utilizzano sempre come eventuali taglieri e alimenti.

Il bagno

L'acqua è l'elemento principe del bagno ecco perché va sempre valorizzato e intensificato con l'uso di piante che possano completare il ciclo acquatico. Chiudere inoltre sempre la tavoletta del water per evitare che le energie positive si disperdano negli scarichi.

Le piante in casa

Le piante curate sono un elemento catalizzatore di positività che andrebbero posizionate in vari punti della casa soprattutto nella zona living. Qui per favorire il circolo delle energie positive è consigliabile posizionare gli arredi in modo che compongano un cerchio. Il Feng Shui non ama infatti linee rette e angoli.