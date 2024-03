I colori rilassanti per la casa: le nuance da scegliere per le diverse camere La casa deve essere un luogo in cui ci si dà al totale relax ma quali colori bisogna scegliere per infondere serenità? Ecco le nuance perfette per pareti e arredi nelle diverse camere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

State ristrutturando casa ma non sapete come fare per rendere gli ambienti super rilassanti fin dal primo sguardo? È fondamentale scegliere dei colori ben precisi, visto che ogni singola tinta è capace di influenzare il proprio stato d'animo. Ci sono nuance che comunicano gioia, altre che trasmettono energia e altre ancora che infondono serenità: solitamente questa filosofia viene applicata nella moda per la creazione delle collezioni di abbigliamento ma la verità è che vale anche per l'interior design. Ecco, dunque, quali devono essere i colori dominanti nelle diverse camere della propria abitazione.

I colori rilassanti per la camera da letto

La camera da letto è l'ambiente casalingo che più di tutti viene destinato al riposo e al relax ed è per questo che i colori scelti per le pareti e per l'arredamento devono riuscire a infondere serenità e pace. L'ideale sono tutti i toni freddi del verde e dell'azzurro pastello, dal carta da zucchero al verde salvia, che rendono gli spazi ariosi, leggeri e naturali.

Camera da letto sui toni del blu

Quali sono le loro proprietà? Il blu è calmante e rilassante, tanto da riuscire a combattere l'ansia e l'agitazione, mentre il verde allevia lo stress e stabilizza l'umore. Chi si vuole concedere un tocco un tantino più audace può optare al massimo per l'indaco e il violetto, due colori che rilassano i nervi, trasmettendo una sensazione di ordine e di serenità fin dal primo sguardo.

Camera da letto verde

Il bianco in bagno comunica pace ed equilibrio

Per il bagno, invece, è preferibile evitare i colori originale o accesi, sarebbe meglio puntare tutto su una predominanza del bianco e delle sue sfumature, il motivo? Innanzitutto è una nuance che illumina e che aumenta la percezione dello spazio (elemento fondamentale in spazi come questi che di solito non hanno una grande metratura).

Bagno total white

Il bianco, inoltre, è il colore della pace e della pulizia, aiuta a fare chiarezza nei propri pensieri e favorisce una sensazione di equilibrio. Insomma, è l'ideale per rilassarsi sia nei momenti successivi al risveglio che a fine giornata quando si vuole scaricare lo stress.

Bagno sui toni del bianco

Quali colori scegliere in cucina e salone

Per le zone giorno, dal salotto alla cucina, è preferibile scegliere dei colori caldi che stimolano energia e vitalità. Via libera, dunque, alle tinte vitaminiche e alle loro sfumature.

Cucina vitaminica

Degli esempi? Il giallo è portatore di allegria e buonumore, stimola la creatività e le sensazioni positive, l'arancione genera entusiasmo e forza vitale (anche se non bisogna esagerare, se si scelgono delle tonalità troppo potenti potrebbe indurre nervosismo e irrequietezza). Il rosso, infine, stimola l'adrenalina e la passionalità, tanto da riuscire ad agire sulla pressione sanguigna. Queste nuance spesso viene scelta anche per la camera da letto ma nelle sue tonalità meno intense.

Salotto rosso