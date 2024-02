I trend di design più cool del 2024, dal total pink agli arredi in legno Volete arredare casa con un tocco fashion? Ecco le sette tendenze di design che spopoleranno per tutto il 2024 secondo Airbnb. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siete in procinto di arredare casa e andate alla ricerca di idee originali e trendy per renderla super fashion? Airbnb ha analizzato gli alloggi che mette a disposizione degli utenti e, con l'aiuto di un'esperta del settore, ha individuato sette tendenze d'arredo che spopoleranno per tutto il 2024. Interni total pink dall'effetto furry, arredi in legno, colori vibranti ispirati allo stile messicano: ecco i design trend destinati a diventare i più cool dell'anno.

Arriva il momento del total pink

Gli amanti del rosa che desiderano un arredo di design per il loro appartamento possono prendere ispirazione dall’host Meja, che nel suo appartamento a Helsinki ha mixato total pink, tessuti furry e tonalità pastello, dando vita a un mondo incantato che celebra la femminilità. Che si tratti di un riferimento alla mania Barbiecore o semplicemente di un modo per trasmettere relax attraverso i colori, ma la cosa certa è che una casa total pink sembra essere tutto quello che abbiamo sempre desiderato.

Helsinki, Finlandia

Il tocco wild e chic del legno

Chi preferisce un trend meno invasivo e appariscente può puntare sull'eleganza essenziale del legno, soprattutto se proposto nella sua forma più naturale. Un esempio a cui ispirarsi? La villa proposta dall'host Enric nel nord della Spagna, a Calabuig. Sedie, tavola, mobili e anche lampadari: tutto è in legno grezzo e aggiunge un tocco wild e chic all'arredamento.

Calabuig, Spagna

L'interior design del 2024 è dark

Tra i trend di design più apprezzati degli ultimi anni c'è anche quello dell'interior total black. A proporlo su Airbnb è stato l'host Simone di Brighton, che sul sito mette a disposizione la sua casa a 10 minuti dalla spiaggia caratterizzata da arredi sui toni del nero, dall'effetto lucido all'opaco, dal legno venato al marmo. Questa proposta di stile non è forse incredibilmente chic e sofisticata?

Brighton, Regno Unito

Il Modern Mexican style

Chi ha voglia di colori, invece, può puntare sullo stile Modern Mexican, ovvero un mix di tinte vivaci e motivi geometrici ispirati ai simboli tipici del sud America. Mura vitaminiche, mattonelle decorate, frutta a vista e fantasie originali che si mescolano l'una con l'altra: la casa deve diventare una sorta di moderna hacienda. A chi ispirarsi per un risultato impeccabile? All'abitazione messa a disposizione da Mariana Trejo a Isla Cozumel, Messico.



Isla Cozumel, Messico

Lo stile essenziale del movimento Shaker

Amanti del design essenziale ispirato all'arredamento scandinavo tipico del XIX secolo? Dovete lasciarvi ispirare dal movimento Shaker: semplice e basic, è un trend capace di trasmettere calma, ordine e serenità. Dove poter sperimentare un'esperienza tanto zen? In una proprietà sul lago in Grecia, per la precisione ad Agios Nikolaos.

Agios Nikolaos, Grecia

Gli arredi vintage

Il vintage è tornato di moda nel mondo del design e a dimostrarlo è questa residenza proposta dall'host Corinne a Parigi, in Francia. Divani in velluto, arazzi che sembrano essere usciti da un'altra epoca e arredi maestosi: tutto ciò che pare provenire dal passato aggiunge un tocco di charme all'interior di un appartamento.

Parigi, Francia

L'interior design heavy metal

Lo stile industrial fatto di arredi heavy metal si riconferma una certezza nel mondo del design anche nel 2024. Ferro, alluminio spazzolato, ottone satinato: sono tutti materiali che aggiungono un tocco di carattere all'arredamento (come dimostrato dalla casa proposta dall'host Sylvia Maria a Mechernich, Germania).

Mechernich, Germania