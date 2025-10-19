La prima foto di Clara Isabel, addio rosa: Cecilia Rodriguez mamma moderna segue il trend dei colori neutri

Addio al classico rosa, Cecilia Rodriguez sceglie colori neutri e no gender per la nascita della piccola Clara Isabel. Nella prima foto della neonata e nella sua cameretta, abiti e arredamento sono in bianco e beige. Ecco il nuovo trend nascita per nursery e completini dei neonati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a casa dopo la nascita di loro figlia Clara Isabel, il cui nome nasconde un omaggio alla famiglia di lei. I neo genitori dopo il parto hanno condiviso sui social i primi scatti della piccola, mostrato la cameretta che accoglierà la neonata e i momenti della festa di benvenuto allestita con tantissimi palloncini a forma di cuore. Nella prima foto la piccola Clara Isabel appare con una tutina in cotone stile knitting, in beige con colletto e profili bianchi, abbinata a calzini color corda.

La prima tutina di Clara Isabel per il rientro a casa

Anche la stanza allestita per la nascitura riprende gli stessi colori neutri: alle pareti spicca una carta da parati con maxi strisce color bianco e cappuccino, mentre la culla e altri componenti d’arredo sono in legno bianco a contrasto con il pavimento in legno naturale.

La cameretta sui toni del cappuccino e del crema scelta da Cecilia Rodriguez per la figlia appena nata

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scelgono dunque un mood neutro, naturale e distensivo per la loro bambina. Lo stesso avevano fatto in precedenza anche altre celebrities, che hanno condiviso sui social gli scatti delle nursery e dei primi look dei bambini appena nati. Tra questi Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avevano mostrato sui social la camera scelta per Kian, in cui gli arredi sono color cappuccino e crema, alternati con bianco e beige.

Cecilia Rodriguez con Clara Isabel

Il nuovo trend per l'arredo delle nursery

Addio al rosa e all’azzurro (e per fortuna). Il nuovo trend per le nursery e per i corredi dei bambini appena nati prevede l’utilizzo di colori meno accesi e la scelta ricade su nuance più neutre e distensive. La palette prevede dunque tutte le tonalità di beige, crema e panna, con l’aggiunta di accenti che virano sul marrone chiaro, simile al Mocha Mousse, ovvero il colore Pantone dell’anno. Per molti la nuova tendenza, che riguarda sia l’arredamento sia le tutine e tutti gli altri accessori per neonati, può risultare poco vivace, meno allegra rispetto agli ambienti in cui tutto era dipinto con rosa confetto o con un luminoso azzurro. La nascita di questa nuova moda deriva anche dall’esigenza di creare ambienti in casa e un guardaroba più neutro, che supera l’antiquata distinzione di colori dedicati a maschi o femmine.

La borsa di Clara Isabel per il ritorno a casa

Inoltre alla base del successo di queste tonalità per i bambini ci sono motivi pratici: tutine dal colore neutro possono essere riutilizzate facilmente anche per altri figli o per essere regalate, mentre scegliere colori chiari e senza genere per le pareti e gli arredi della camera del neonato danno un ulteriore vantaggio. Questo vuol dire non dover modificare dopo pochi anni l’arredo della stanza dei bambini che magari crescendo possono non apprezzare ambienti monocolore in rosa o azzurro. C'è poi da dire che l'utilizzo di tonalità chiare e non troppo accese contribuisce a creare un ambiente più caldo, accogliente e distensivo, cosa molto utile per i neonati. Infine colori come il beige e il panna sono facilmente abbinabili con tutto e si configurano come un fondo neutro su cui poter aggiungere elementi molto diversi tra loro.