La cabina armadio di Elettra Lamborghini: lampadari di cristallo e grande vasca da bagno Elettra Lamborghini condivide spesso immagini della sua abitazione e della sua vita. Scopriamo i dettagli della sua cabina armadio.

A cura di Clara Salzano

La cabina armadio di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è spesso in giro per lavoro tra concerti, registrazioni tv e set fotografici. La nota cantante segue molto anche gli eventi del marito Afrojack in giro per il mondo ma non manca mai di concedersi momenti di relax ed intimità a casa con il suo cagnolino appena può. Sono infatti diverse le immagini di Elettra Lamborghini dalla sua abitazione. Spesso la showgirl condivide foto della sua villa di Miami Beach ma pare che la nipote del fondatore della Lamborghini abbia anche casa in Italia. Di recente Elettra ha mostrato alcuni dettagli della sua cabina armadio.

Elettra Lamborghini in villa

Elettra Lamborghini racconta sui social molti aspetti della sua vita, dagli impegni di lavoro ai momenti di relax a casa. Dalle immagini condivise sui suoi profili è stato possibile notare che la cantante vive in una grande villa su più livelli, immersa nel verde e sempre molto luminosa. Grandi vetrate caratterizzano gli ambienti dove penetra una forte luminosità. I soffitti alti della casa contribuiscono a far percepire gli ambienti più ampi e ariosi.

Il salotto della villa di Elettra Lamborghini con il suo cane

Nelle ultime immagini condivise sui social da Elettra Lamborghini si nota una grande cabina armadio con isola centrale dedicata ai piccoli accessori e gioielli della cantante. Al centro della stanza un lampadario di cristallo rende l'atmosfera più preziosa e rilassante.

La cabina armadio di Elettra Lamborghini

Dallo specchio della cabina armadio si nota in fondo la presenza di una grande vasca da bagno che sembra quasi continuare le numerose ante dell'armadio. Un parquet scuro e moderno per il pavimento si abbina perfettamente alla cabina armadio nei toni del beige rendendo l'ambiente caldo e accogliente.