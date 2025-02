video suggerito

Dove vive Marcella Bella: la casa con patio, vista sul mare e arredi bianchi Marcella Bella vive da diversi anni lontano dall'Italia: scopriamo dove vive la cantante di "Montagne Verdi" in gara a Sanremo 2025.

A cura di Arianna Colzi

Marcella Bella

Marcella Bella è una dei 29 concorrenti di Sanremo 2025. La cantante porterà sul palco dell'Ariston Pelle Diamante: per l'artista si tratta della nona partecipazione al Festival al quale ha partecipato per ben due volte insieme al fratello Gianni Bella. Classe 1952, Bella vive da anni tra la Sicilia, regione in cui è nata e cresciuta, e le isole Baleari, dove vive con il marito Mario Merello, che ha sposato nel 1989.

Dove vive Marcella Bella con il marito Mario Merello

Come ha raccontato lei stessa in un'intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In nel 2023, da alcuni anni Marcella Bella vive a Ibiza, l'isola più celebre dell'arcipelago delle Baleari. Bella vive lì insieme al marito Mario Merello. La scelta di trasferirsi a Ibiza è derivata dal forte amore per la natura della cantante che ha dichiarato di amare molto il contatto con la gente.

"È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano, dove non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d' india".

La cantante, infatti, da molti anni ha scelto di concentrarsi sulla sua vita privata, sui suoi figli e nipoti, valutando molto attentamente le opportunità professionali che le vengono proposte. Negli ultimi anni ha condiviso diversi scatti della sua casa in Spagna. In alcuni post si vede un meraviglioso giardino verde che definisce il suo "giardino incantato".

In alcuni scatti si veda Marcella Bella su una terrazza che domina quello che probabilmente è il comune di Sant Antoni de Portmany, uno dei centri urbani più grandi dell'isola.

La vista dalla terrazza di Marcella Bella

La casa di Marcella Bella a Ibiza

Nei vari video e foto che la cantante ha aggiunto sul suo profilo Instagram è possibile vedere come la casa sia su due piani, arredata sui toni del bianco e con divani e poltrone color aragosta.

Uno scorcio della casa di Marcella Bella | Foto IG

Nelle immagini presenti sui social, poi, Marcella Bella ha condiviso anche l'allestimento della sua terrazza dove troviamo anche qua un tavolo bianco e un divanetto sui toni del grigio.

Marcella Bella nella sua casa di Ibiza | Foto IG

In alcuni scatti è possibile cogliere parte delle scelte di arredamento nella camera, con poster in bianco e nero e una grande statua in bronzo.

Uno scorcio dell'arredamento della camera di Marcella Bella | Foto IG

La pavimentazione bianca, i grandi archi e le finestre affacciate sul mare la rendono un perfetto esempio di abitazione balneare contemporanea.

Il patio di Marcella Bella | Foto IG