Dove abita Sabrina Ferilli: l’attico con tanti fiori e vista panoramica sui monumenti di Roma Sabrina Ferilli torna sul paco del Festival di Sanremo dopo 25 anni. È la co-conduttrice al fianco di Amadeus della serata finale. Nell’attesa di ammirarla sul palcoscenico dell’Ariston, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

Sabrina Ferilli nella sua casa

Sabrina Ferilli è tra le cinque co-conduttrici al fianco di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2022. La famosa showgirl, tra le più amate dagli italiani, non è nuova sull'ambito palcoscenico dell'Ariston. Dopo aver fatto la valletta di Pippo Baudo nel 1996, Sabrina Ferilli torna a Sanremo come madrina della serata finale del Festival. Nell'attesa di vederla sul palcoscenico dell'Ariston, scopriamo dove abita la nota attrice e com'è fatta la sua casa.

Sabrina Ferilli sul divano della sua casa

Dove vive Sabrina Ferilli, l'amore dell'attrice per Roma

Sabrina Ferilli è una delle attrici e showgirl più amate dal pubblico italiano. Il suo ritorno dopo 25 anni sul palco del Festival di Sanremo 2022 ha entusiasmato tutti e c'è grande attesa per sua presenza alla serata finale della manifestazione canora. L'attrice raggiungerà Sanremo da Roma, dove vive.

Sabrina Ferilli sul terrazzo fiorito della sua casa

Sabrina Ferilli non ha mai nascosto di amare la Capitale ed è qui infatti che ha scelto di abitare. La casa della nota showgirl si trova a Prati, uno dei quartieri più rinomati di Roma, dove Sabrina Ferilli possiede un attico con vista mozzafiato su alcuni dei monumenti più importanti della città come la Cupola della Basilica di San Pietro.

Sabrina Ferilli in terrazza

Com'è fatta la casa di Sabrina Ferilli a Roma

Sabrina Ferilli vive in un meraviglioso attico con vista sui monumenti e i tetti di Roma. La sua casa è un elegante e calda residenza con pregiati pavimenti in parquet quadri, che la raffigurano, posati per terra.

Un angolo della casa di Sabrina Ferilli con una sua immagine

L'abitazione di Sabrina Ferilli a Roma è arricchita con arredi dal gusto classico, molti mobili di legno e poltrone di vellute.

Sabrina Ferilli sulla poltrona di casa con il suo cane

Sono numerose le immagini che la ritraggono sul divano della sua casa caratterizzato da un prezioso tessuto geometrico. Tante lampade e luci calde contribuiscono a rendere l'atmosfera di casa Ferilli più accogliente.

Sabrina Ferilli sul divano di casa

La cucina è una delle stanze preferite da Sabrina Ferilli che ama cimentarsi nella preparazione culinaria. Grandi quantità di luce naturale penetrano in questa stanza grazie ad una grande finestra panoramica.

La cucina di Sabrina Ferilli

L'elemento principale della casa, il più suggestivo, resta il terrazzo dove Sabrina Ferilli ama trascorrere molto tempo, coltivare i suoi fiori e le sue piante, prendere il sole e rilassarsi.