Com’è la casa di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi ha trascorso una serata con gli amici in casa prendendo lezioni di ipnosi e mostrando alcuni dettagli della sua casa di Roma.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi a casa

Niente Festival di Sanremo 2023 per Ilary Blasi che ha trascorso una serata casalinga molto speciale con molti amici e Teo Mammucari alle prese con una lezione di ipnosi. Il noto presentatore comico sta per lanciare un nuovo programma tv e una cena a casa di Ilary Blasi è stato il pretesto per fare alcune prove con gli invitati, tra cui la padrona di casa, che sono stati ipnotizzati. La lezione di ipnosi si è svolta in una delle numerose stanze della villa di Ilary Blasi. Vediamo com'è cambiata la casa della nota showgirl dopo la separazione con Francesco Totti.

Ilary Blasi con Teo Mammucari in casa

La fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata al centro dell'attenzione mediatica per mesi ma cosa è successo dopo? Entrambi hanno nuovi compagni e, mentre l'ex calciatore sembra si sia trasferito in un'appartamento panoramico a nord di Roma con Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha tenuto la villa nel quartiere Eur dove viveva anche Francesco Totti, prima della loro separazione, insieme ai figli.

Lezioni di ipnosi a casa di Ilary Blasi

La villa di Ilary Blasi a Roma non è cambiata molto da quando ci viveva anche l'ex calciatore. La casa è un'ampia dimora che si sviluppa su più livelli ed è circondata dal giardino. La serata di ipnosi con Teo Mammucari si è svolta nell'area basement della villa all'Eur dove ora vive Ilary Blasi.

Leggi anche Ilary Blasi mostra la casa dell'adolescenza di Francesco Totti

Teo Mammucari a casa di Ilary Blasi

Attraverso le immagini condivise sui social è stato possibile riconoscere gli ambienti della villa all'Eur di Ilary Blasi con arredamento Poltrona Frau e opere d'arte di Marco Lodola, come il busto luminoso della showgirl che un tempo era affiancato a quello di Francesco Totti.

Le prove di ipnosi di Ilary Blasi con teo Mammucari

Un grande tavolo in legno sormontato da tre lanterne occupa la grande sala open space della casa di Ilary Blasi che comprende una grande cucina in linea e un'area relax con poltrone, divani e un lungo mobile basso per la televisione.

La sala da pranzo di Ilary Blasi

L'area per le prove di ipnosi dovrebbe trovarsi in un livello inferiore della villa, dove un tempo c'erano anche la collezione di maglie da calcio di Francesco Totti. Il piano è caratterizzato da pavimenti in parquet e un ascensore interno.

L’open space a casa di Ilary Blasi

Il piano terra della casa è invece caratterizzato da un'altra sala da pranzo con tavolo di cristallo e pavimenti in marmo a righe, su cui spicca un tappeto in cavallino, un'altra cucina e un salone, mentre le camere da letto probabilmente si trovano ad un livello ancora superiore. Nella villa all'Eur con Ilary Blasi vivono anche i figli e dalle immagini sui social è possibile scorgere altri dettagli della grande abitazione.