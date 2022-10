Com’è arredata la casa di Francesca Ferragni: tavolo di marmo e lampadario di bolle Francesca Ferragni mostra orgogliosa le immagini della nuova casa milanese completamente arredata e rifinita.

Francesca Ferragni nella sua casa di Milano

Ristrutturare e arredare una nuova casa è sempre un'operazione complessa che richiede tempo ma una volta finiti tutti i lavori la soddisfazione è massima. Così è stato per Francesca Ferragni che finalmente mostra orgogliosa le immagini del suo nuovo appartamento milanese completamente arredato e rifinito. La sorella di Chiara Ferragni, con il compagno Riccardo Nicoletti, loro figlio Edoardo e il cane Gabriella, si sono trasferiti da poco nella nuova abitazione di cui svelano alcuni dettagli.

Il salone di Francesca Ferragni prima e dopo il restyling

Le immagini della nuova casa di Francesca Ferragni mostrano un appartamento moderno con una grande zona giorno. Il restyling dell'abitazione ha dato agli ambienti maggiore luminosità e ampiezza grazie all'uso di pavimenti in parquet chiaro e colori neutri alle pareti. Il prima e il dopo del salone di casa è significativo: la scelta di sostituire il parquet scuro ha giovato molto alla stanza che sembra più grande e ariosa con la pavimentazione chiara.

La sala da pranzo prima e dopo il restyling

La zona living della casa di Francesca Ferragni è un grande open space con salone e sala da pranzo unite. Si tratta di un'ampia stanza arredata con un grande divano grigio ad L, un tavolo in marmo con poltroncine verdi di velluto a cui si abbinano alcuni cuscini del divano, una parete attrezzata bianca dalle linee semplici con carta da parati a tema jungle di fondo e un lampadario di vetro leggero sul tavolo.

È proprio Francesca Ferragni a rivelare di essersi ispirata alla casa di Valentina Ferragni, per l'arredo della sua abitazione. È probabile dunque che nella dimora delle sorelle di Chiara ferragni siano stati usati gli stessi arredi, realizzati da Westwing. Anche in cucina dominano i colori tenuti e le linee essenziali. La cucina Scavolini con elettrodomestici AEG rendono l'ambiente moderno e funzionale, adatto ad una casa di una neo famiglia come quella di Francesca Ferragni.

Francesca Ferragni col compagno in cucina

La camera da letto della casa continua il mood della casa con tonalità chiare e arredi moderni. Nella stanza è stata usata una carta da parati grigia a tema nuvolette che rende l'ambiente rilassato e sognante. L'atmosfera della casa con colori neutri alle pareti e pochi arredi dalle linee pulite risulta molto confortevole e serena.