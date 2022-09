La nuova camera da letto di Francesca Ferragni: carta da parati a nuvolette e cuscini di velluto Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, ha pubblicato alcune immagini degli interni della sua nuova abitazione. Scopriamo com’è fatta la sua camera da letto.

A cura di Clara Salzano

Nella camera da letto di Francesca Ferragni

È tempo di rientro in città dalle vacanze estive un po' per tutti e anche Francesca Ferragni ha fatto ritorno nella sua casa meneghina in cui si è appena trasferita. Tante cose sono cambiate quest'anno per la sorella di Chiara Ferragni che ha cambiato casa, anche in vista della nascita del figlio Edoardo. Non sono mai molte le immagini che Francesca Ferragni condivide della sua vita privata ma di recente ha pubblicato alcune foto degli interni della sua nuova abitazione. Scopriamo com'è fatta la sua camera da letto.

Francesca Ferragni in camera da letto

Trasferirsi in un casa nuova tutta da arredare è una sfida che può spaventare ma allo stesso tempo divertire. Francesca Ferragni ha condiviso alcuni consigli sulle scelte per arredare casa ed è molto fiera della carta da parati della sua camera da letto. Un cielo di piccole nuvole in movimento con colorazioni tenue caratterizza lo sfondo del letto matrimoniale della stanza dove dorme la sorella di Chiara Ferragni col compagno Riccardo Nicoletti.

La carta da parati nella camera di Francesca Ferragni

La carta da parati della camera di Francesca Ferragni è un pezzo della collezione Fornasetti per l'azienda Cole & Son. Si tratta di un tema ricorrente nel design Fornasetti che ama raffigurare celi in tempesta, ondulati, capaci di creare un movimento infinito. La versione in scala ridotta del murale Nuvole di Fornasetti è quindi uno dei soggetti più iconici dell'azienda.

La carta da parati Fornasetti

Le piccole nuvole della parete della stanza sono come incisioni dettagliate che creano un ambiente di design meraviglioso ovunque siano applicate. Nella camera da letto di Francesca Ferragni il design Fornasetti ben si unisce con il velluto dei cuscini sul letto. Il prodotto si vende a rotoli di 10 metri di altezza e 68,5 centimetri di larghezza che è disponibile a un costo di 450 euro per due rotoli.