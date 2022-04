Come apparecchiare la tavola di Pasqua: idee e decorazioni creative per addobbarla Per apparecchiare in modo creativo la tavola di Pasqua è possibile realizzare decorazioni fai da te facilmente: dalle uova ai nidi finti, dai rametti ai fiori freschi, ecco le migliori idee con foto e video tutorial da cui trarre ispirazione per addobbare al meglio la tavola nel periodo pasquale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Pasqua si avvicina ed è il momento di cominciare a pensare alla propria tavola. Dopo aver preparato i piatti tipici, come il casatiello, la torta Pasqualina e le uova di cioccolato, non rimane altro che apparecchiare al meglio la tavola di Pasqua, con decorazioni e addobbi a tema. La Pasqua arriva sempre in concomitanza con la primavera e di conseguenza l’atmosfera che deve essere trasmessa con l’arredamento della propria casa deve essere gioiosa, divertente e deve infondere un senso di beatitudine e felicità.

Uova decorate, segnaposto pasquali e centrotavola fantasiosi sono solo alcuni degli accessori che possono essere utilizzati o realizzati fai da te per rendere la casa perfettamente in tema con questa festa. Ma anche i colori da abbinare devono essere scelti con attenzione: dalle tonalità neutre alle nuance pastello, tipiche del periodo primaverile. Vediamo alcune idee per decorare la vostra tavola pasquale, che più sia classica, puntando sull'eleganza e la sobrietà oppure più fantasiosa dando via libera ai colori.

Tavola di Pasqua

Come apparecchiare la tavola di Pasqua: la mise en place

Per apparecchiare la tavola di Pasqua in maniera alternativa e fantasiosa è possibile, ad esempio, posizionare coltello e forchetta al centro del piatto, appoggiati su un tovagliolo, e legarli con un filo di rafia per creare un'atmosfera bucolica. Aggiungete anche qualche uova di quaglia, che avrete precedentemente bollito, ai lati del piatto, così, oltre ad essere decorative, potranno essere un'idea per l'aperitivo. Potete legare anche il tovagliolo con la rafia inserendo un rametto di lavanda o un bocciolo di rosa per dare un tocco di primavera alla tavola di Pasqua.

Leggi anche Dove andare per Pasquetta 2022 in Campania: 5 indirizzi per gite e scampagnate

Tavola di Pasqua elegante

Per preparare una tavola pasquale elegante e sobria sarà importante abbinare bene tovaglia, tovaglioli, piatti e posate. Il segreto sarà privilegiare i colori primaverili, che trasmettono allegria e freschezza. Se si dispone solo di una tovaglia bianca, sarà bene concentrarsi sui dettagli, come piatti decorati con motivi floreali, sottopiatti, fermatovaglioli e quant’altro, l’importante è che si scelga un unico colore dominante.

Tavola di Pasqua elegante

Per quanto riguarda invece i tovaglioli, questi devono essere rigorosamente di stoffa e non di carta, devono essere coordinati con la tovaglia oppure di un colore primaverile e possono essere piegati in modo simpatico ad esempio a forma di coniglietto portauovo. Per farlo basterà piegare in due il tovagliolo in modo da formare un triangolo, avvolgerlo su se stesso partendo dalla base verso la punta e posizionare un uovo sodo al centro, piegando verso l’alto le estremità del tovagliolo che sembreranno le orecchie di un coniglio.

Coniglietti segnaposto

Per quanto riguarda i piatti, invece, andranno bene dei piatti bianchi, in modo tale da potersi sbizzarrire con il resto delle decorazioni. Infine, arriva il momento delle posate. Normalmente si apparecchia posizionando il piatto al centro, la forchetta alla sua sinistra, il coltello a destra del piatto e il cucchiaio da minestra a destra del coltello, mentre cucchiaino e posate da dolce andranno oltre il bordo superiore del piatto.

Tovaglietta e tovaglioli a tema pasquale

Tavola di Pasqua shabby chic

Se i colori dello stile shabby chic si indirizzano principalmente verso nuance neutre, dal color tortora al beige, passando per tonalità avorio, una tavola di Pasqua che voglia rispettare uno stile simil-trasandato (come ci ricorda il termine "shabby"), può caratterizzarsi con elementi naturali: fiori freschi del periodo, rametti secchi e nidi finti come decorazioni. Per ricreare una tavola di Pasqua shabby chic si può anche fare a meno della tovaglia e optare per il "crudo" legno, apparecchiando la tavola con tovagliette, piatti e bicchieri colorati in stile vintage.

Tavola di Pasqua Shabby Chic

Cosa mettere sulla tavola di pasqua?

Sulla tavola di Pasqua si possono inserire tutti quegli elementi che richiamano il periodo primaverile: pulcini, uova e nidi, fiori. Con questi elementi, che rappresentano anche la rinascita e la nuova vita, si possono realizzare decorazioni, centrotavola o segnaposto fai da te, anche riciclando in maniera creativa oggetti di uso comune, facilmente rintracciabili in casa. Vediamo alcune idee per addobbare e decorare la tavola durante il periodo pasquale.

Decorazioni pasquali fai da te originali

Addobbi da appendere, uova decorate, ghirlande di fiori: per addobbare la tavola di Pasqua la fantasia è indispensabile, specie quando si ha a che fare con decorazioni fai da te. Le idee non mancano, anche per tenere impegnati i bambini: ad esempio, si possono preparare uova da dipingere, oppure fantastici coniglietti pasquali realizzabili facilmente con asciugamani o tovaglioli di stoffa. Ecco di seguito alcune immagini da cui trarre ispirazione per accogliere al meglio amici e parenti intorno a una coloratissima tavola di Pasqua.

Idee per addobbare la tavola di Pasqua

Albero di Pasqua

L’albero di Pasqua, con i suoi rami di pesco e le sue uova pendenti renderà l’atmosfera unica. Potrete utilizzare i rami dell'albero anche per appendere bigliettini di auguri personalizzati per ogni invitato. Tradizionalmente si comincia a preparare durante la Quaresima e a partire da quel momento, ogni giorno fino al giorno di Pasqua, si aggiungerà un addobbo diverso: dalle uova ai fiori.

Centrotavola e segnaposto pasquali

Il centrotavola ideale da utilizzare su ogni tipo di tavola, dalla più elegante alla più tradizionale. Possiamo realizzare anche delle esclusive decorazioni con le uova: segnaposto pasquali particolari o centrotavola fai da te, per decorare la tavola del nostro pranzo pasquale. Le uova, colorate o decorate, daranno quel tocco in più e creeranno la giusta atmosfera.

Potremo creare una decorazione con i contenitori delle uova da riempire con fiorellini colorati o realizzare dei segnaposto per sorprendere i nostri ospiti e dei centrotavola creati con gusci di uova. La cosa importante sarà dare spazio alla fantasia abbinando i colori con la nostra tavola pasquale per renderla unica.