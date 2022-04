Come creare un centrotavola di Pasqua fai da te: 5 idee da facili da realizzare Come rendere l’atmosfera casalinga magica e gioiosa a Pasqua? Con dei coloratissimi e originali centrotavola a tema: ecco le foto e i tutorial per realizzare delle idee creative e sorprendenti con il fai da te.

A cura di Valeria Paglionico

Pasqua si avvicina e non sapete cosa fare per rendere la vostra casa gioiosa e accogliente? Potete realizzare addobbi e decori a tema Pasqua con il fai da te, magari partendo dalla tavola. Esistono infatti moltissime idee per dare vita a dei centrotavola pasquali con oggetti e accessori facilmente reperibili, come ad esempio quelli che già abbiamo in casa e che possono essere riciclati in modo creativo, dalle candele ai fiori, fino ad arrivare ai rametti. Essendo creazioni fatte a mano con elementi semplici, è possibile coinvolgere nei "lavori" anche i bambini, così da rendere le loro feste ancora più speciali e divertenti: ecco le foto e i video di tutte le idee adatte a ogni stile di arredamento, con uova, coniglietti, pulcini, colombe e colori tipici di stagione.

Centrotavola pasquali eleganti

Desiderate un centrotavola di Pasqua all'insegna dell'eleganza? Basta dare libero sfogo alla vostra fantasia e aggiungere qualche dettaglio bon-ton.

Le uova da decorare con i bambini

Che lo si realizzi in un vaso o in un piatto colorato, non importa, l'unica cosa che conta è che ci siano fiori freschi, candele profumate, uova dipinte ed elementi verdi, dalle foglie al muschio. Per aggiungere un tocco di classe si può optare per dei nastri di raso, frutta in legno, tovagliette ricamate, pietre decorative o ghirlande illuminate: il risultato iper raffinato è assicurato. Un'idea chic ma allo stesso tempo dolcissima? Creare un centrotavola con dei macarons.

Il centrotavola pasquale con i macarons

Come usare uova e frutta per i centrotavola di Pasqua

Ghirlanda di rami riempita di uova colorate, cestini di profumata frutta di stagione, gusci d'uovo riempiti con fiori di stagione: le idee per "riciclare" uova e frutta per Pasqua sono davvero innumerevoli, soprattutto quando si vogliono creare dei centrotavola originali. Un'idea super originale da realizzare con gli ortaggi, invece, è il mazzo di fiori e verze: basta creare un buco al centro del cavolo, inserirci dentro un bicchiere e usarlo come un vaso per contenere i fiori, dalle margherite ai tulipani.

I cestini centrotavola con le uova decorate

Il centrotavola di Pasqua con le uova colorate

Un centrotavola facile e colorato da realizzare con il fai da te è quello con le uova colorate. Tutto quello che serve è un vaso trasparente, un bicchiere e delle uova di legno da dipingere con i propri colori preferiti, meglio se quelli di stagione, dai toni pastello alle nuance vitaminiche. Se si vuole aggiungere un tocco romantico, si possono scegliere i fiori che più si amano, andranno posizionati nel bicchiere all'interno del vaso, così da rendere super profumato il centrotavola.

Il segnaposto pasquale a forma di coniglietto

Se il centrotavola è un po' troppo impegnativo per un pranzo di Pasqua in famiglia, è possibile optare per un semplice segnaposto (naturalmente a tema). Per riprodurre la fisionomia di un coniglietto è necessario arrotolare un fazzoletto colorato in modo da formare una strisciolina, questa andrà annodata intorno a un uovo e fissata con una molla. A questo punto bisogna aprire i due lembi rimasti liberi, proprio come se fossero delle orecchie.