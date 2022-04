Decorazioni pasquali fai da te: 8 idee di addobbi per la casa e la tavola Pasqua si avvicina ma non avete ancora decorato casa? Potete puntare sul fai da te, magari servendovi anche dell’aiuto dei bambini. Ecco le idee e i tutorial da seguire per rendere l’atmosfera casalinga festosa e a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Pasqua si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare a decorare casa dalla porta di ingresso alla tavola, così da rendere l'atmosfera ancora più divertente e festosa. Quale migliore occasione dei giorni di pausa lavorativa per darsi al "fai da te", magari in compagnia dei bambini? Esistono diverse idee originali e semplici da poter realizzare in casa con le proprie mani riciclando in modo creativo oggetti di uso comune, dalla lana al feltro, fino ad arrivare alla carta, il tutto decorato con tinte pastello e nuance primaverile tipiche del periodo. Gli alberi di Pasqua, le uova decorate, le ghirlande a tema, i centrotavola variopinti: ecco quali sono i lavoretti più fantasiosi per il periodo pasquale che possono essere coordinati agli addobbi e alle decorazioni sulla tavola.

Decorazioni pasquali fai da te per la casa

Non è forse bellissimo entrare in casa e respirare un'atmosfera fresca e festosa? Per Pasqua ci si può sbizzarrire con la fantasia, dando vita a dei lavoretti fatti a mano per decorare tutte le stanza, dal salone alla camera da letto. Ecco alcune delle idee da poter riprodurre con le proprie mani.

Albero di Pasqua

Avete mai sentito parlare dell'albero di Pasqua? È la versione primaverile e colorata della tradizionale variante natalizia ed è perfetta per decorare casa durante il periodo pasquale. Anche se sembra un'impresa ardua, realizzarlo è semplicissimo, basta servirsi di alcuni rametti secchi o fioriti, metterli in un vaso riempito con pietre o terreno, in maniera tale da non farlo stare in bilico, e cominciare a decorarli nei modi più svariati.

Per evitare un effetto "selvaggio", è possibile dipingere i rami con le tonalità pastello, dal bianco al rosa, fino ad arrivare all'azzurro, eliminando le eventuali imperfezioni del legno con un taglierino. Per quanto riguarda gli addobbi, si può mettere in moto la propria creatività, magari riciclando alcune vecchie cose come le stelle filanti di Carnevale o le palline di Natale in feltro dalle forme originali.

Facilmente reperibili in commercio, anche le uova di polistirolo, perfette per essere incastrate nei rami, mentre chi vuole osare con la fantasia può decorare personalmente delle uova di plastica o in polistirolo, appendendole ai rami con dei nastrini. Il risultato finale sarà super colorato e originale.

Addobbi pasquali fai da te per bambini: le uova colorate

Un'idea originale per rendere la Pasqua dei bambini speciale? Decorare le uova, magari organizzando anche una caccia all'uovo nei giorni di festa. Sarebbe bene puntare su quelle a guscio bianco, vanno bollite per 7 minuti e poi lasciate ad asciugare su della carta assorbente.

A questo punto si potranno realizzare i disegni più svariati, dai fiori ai cuoricini, fino ad arrivare a delle più originali emoticon, l'unica cosa che conta è sbizzarrire la propria fantasia. Chi vuole puntare su dei colori naturali può servirsi delle spezie come polvere di caffè, foglie di té, curcuma, paprica. Vanno messe in un pentolino con acqua per sette minuti e lasciate a bollire. Una volta terminato il procedimento saranno coloratissime e sopratutto ancora commestibili.

Coniglietti pasquali fai da te

Tra gli addobbi di Pasqua più originali da realizzare con i bambini ci sono i coniglietti fai da te. Cartoncini, colla stick, feltro, spillatrice, pennarelli: basta scatenare la propria fantasia (e seguire alcuni tutorial ad hoc) per raggiungere dei risultati impeccabili. L'ideale è di usare carta di diversi colore, creando due o più coniglietti, così da usarli per giocare con i piccoli di casa durante le giornate di festa.

Decorazioni pasquali shabby chic in feltro

Se per Pasqua in casa si vuole aggiungere un tocco shabby chic si po' invece optare per delle decorazioni in feltro colorato, meglio se mini e in nuance pastello tipicamente primaverili. Mini uova con sopra dei fiorellini ricamate, farfalle variopinte, pulcini e coniglietti: basta armarsi di creatività, ago e filo per dare vita a delle idee super originali che di sicuro faranno impazzire gli ospiti.

Decorazioni di Pasqua per la tavola

Inutile negarlo, la tavola di Pasqua è il "centro nevralgico" delle feste di primavera, è lì che si passa la maggior parte del tempo tra manicaretti, dolci e brindisi. Perché non decorarla con qualche lavoretto originale fatto in casa? I più gettonati sono i centrotavola e i segnaposto che possono essere declinati in versioni colorate e fantasiose.

Centrotavola pasquali facili da realizzare

Il dettaglio che non può assolutamente mancare sulla tavola di Pasqua? Un centrotavola a tema. Piuttosto che acquistarlo in un negozio, sarebbe bene risparmiare e puntare tutto sul "fai da te". Esistono moltissime idee originali da realizzare a casa, l'importante è lasciare via libera alla propria creatività e manualità. Tra i più semplici c'è il cestino di uova riempito con delle uova colorate, magari decorato con nastrini in tinta, a cui si possono aggiungere anche dei fiorellini.

In alternativa, una variante originale è quella realizzata con il cartone delle uova, riempito non solo con uova decorate con colori ed emoticon ma anche con candele profumate, confetti, fiori. I colori scelti naturalmente devono essere abbinati con il resto della tavola, dai tovaglioli ai segnaposti.

Segnaposti pasquali fai da te

Per quanto riguarda i segnaposti pasquali, invece, l'ideale è puntare sulla semplicità, così che non si crei confusione tra i commensali. Si rivelano utilissimi anche se si passa la Pasqua in casa con la propria famiglia "ristretta", visto che non solo sono funzionali ma aggiungono anche un tocco originale alla giornata. Chi non ha intenzione di strafare troppo potrebbe realizzare dei piccoli coni con dei fogli di carta colorata, decorandoli con il nome della persona a cui è destinato il posto e riempiendoli con dei rami di ulivo. In alternativa, si possono decorare le uova colorate, posizionandole all'interno dei singoli piatti. I più creativi, invece, possono darsi da fare con degli origami a forma di coniglietto da realizzare con i tovaglioli.

Decorazioni di Pasqua da appendere

La gioia delle feste pasquali deve sentirsi fin da quando si entra in casa ed è per questo che sarebbe perfetto realizzare delle ghirlande a tema per decorare la porta di ingresso. Oltre al salone, inoltre, gadget e lavoretti colorati possono essere sparsi anche per il resto della casa, magari appesi alle finestre e alle pareti.

Ghirlande e decorazioni da porta

Quale modo migliore per accogliere gli ospiti in casa se non con una ghirlanda a tema Pasqua? Le idee più originali sono due ed entrambe possono essere realizzate in compagnia dei bambini. La prima è perfetta per chi sa lavorare il feltro, basta realizzare il contorno di un conigietto e aggiungerci un pon-pon al posto della coda. La seconda invece è una ghirlanda creata incollando tra loro dei confetti colorati, magari servendosi di qualcosa di tondo come modello per creare un cerchio perfetto. Alla fine basta applicare un nastrino per appenderlo alla porta e il gioco è fatto.

Cestini e uova

Per rendere l'atmosfera casalinga ancora più pasquale è possibile appendere in giro per le camere dei gadget a tema realizzati con le proprie mani. Si possono legare delle uova di polistirolo colorate a dei nastrini, attaccando tutto ai vetri dei balconi con dello scotch, oppure si possono creare dei cestiti con fiori e uova colorate. Questi ultimi sono perfetti per decorare le porte delle diverse camere, basta che siano variopinti e voluminosi.