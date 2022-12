Come apparecchiare la tavola di Natale 2022: idee, tendenze e colori Posate dorate, centrotavola decorativi, candele e preziose tovaglie, sono tanti gli spunti per creare la giusta atmosfera di Natale a tavola.

A cura di Clara Salzano

La tavola di Natale 2022 – Foto Villari

Con l'arrivo del Natale ci si prepara ad accogliere le Feste decorando casa in perfetto stile e, si sa, una mise en place impeccabile può rendere l'occasione ancora più speciale. Decorare la tavola per le Feste è inoltre una tendenza che coinvolge sempre più persone e permette di appagare tutti i sensi perché, come si dice, "si mangia anche con gli occhi".

Addobbare la tavola diventa quindi importante quanto la scelta di cibi e bevande a Natale. Posate dorate, centrotavola decorativi, tovaglioli dalle mille fantasie, candele, simpatici segnaposto e preziose tovaglie, sono tanti gli spunti e il materiale per creare la giusta atmosfera di Natale a tavola.

Una tavola di Natale

Ogni anno la mise en place per il Natale segue le tendenze stagionali, come fosse un vestito per la tavola. In occasione delle feste la tavola ha bisogno di grandiosità e non deve essere noiosa. Gli elementi che non possono mai mancare sono sicuramente un'elegante tovaglia, i runner o le tovagliette a tema, un significativo centrotavola, sottopiatti decorativi, bicchieri preziosi, servizio di piatti dedicato e delle posate alla moda. Vediamo come combinare questi vari elementi per decorare al meglio la propria tavola di Natale in base alle tendenze del momento.

La tavola di Natale tradizionale

Dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia torniamo finalmente a festeggiare il Natale in modo tradizionale e non c'è nulla di più adatto per ricreare il perfetto spirito delle feste a tavola dei tradizionali colori natalizi. Il rosso e l'oro sono i must have del Natale e possono essere declinati per vari elementi a tavola dalla tovaglia rossa alle posate dorate che portano lusso ed eleganza istantanei alla tavola. La tavola tradizionale è una tendenza che ritorna sempre, di anno in anno, quindi si può scegliere di investire nella decorazione che sicuramente verrà utilizzata ancora e ancora.

La tavola tradizionale

Decorare la tavola con le stelle di Natale

Per decorare la tavola per le festività natalizia non serve per forza strafare né acquistare oggetti sontuosi, talvolta basta anche solo un ramo di abete, qualche pigna e delle candele per creare la perfetta atmosfera del Natale a tavola. Simbolo indiscusso della stagione invernale e delle Feste è la Stella di Natale che diventa la decorazione per eccellenza per una tavola imbandita. Esistono vari colori e forme per le Stelle di Natale che possono essere usate sia come pianta nel vaso oppure recise per creare magnifici centrotavola, segnaposto o altre creazioni decorative.

La stella di Natale di Stars For Europe

La tavola di Natale con i colori pastello

Palline natalizie, candele, bicchieri e vasi di cristallo in tonalità pastello creano un emozionante mise en place di tendenza per questo Natale. La tavola natalizia in rosa o azzurro, in coordinato al tessile con tovaglia, tovaglioli e grafiche di cristalli di neve, impreziosita inoltre da piatti e bicchieri di vetro, rappresenta una novità del Natale 2022 per un'atmosfera più romantica e sofisticata.

Lo stile scandinavo per il Natale 2022

La tavola di Natale ispirata ai paesi nordici è una tendenza indiscussa degli ultimi anni. Gli scandinavi sono celebri per il loro stile natalizio semplice ma elegante e di grande impatto. Il legno è l'elemento principe di questa tavola dallo stile scandinavo che spesso rifiuta anche l'uso di tovaglie e tovaglioli per una versione più semplice delle decorazioni natalizie con candele e candelabri che fanno atmosfera. Spesso gli oggetti inseriti nella mise en place sono così essenziali da poterli usare anche tutto l’anno.

Stile nordico di JYSK

I colori Pantone per decorare la tavola a Natale

Ogni anno Pantone, l'Istituto leader del colore, elegge la tinta di moda per l'anno e il 2022 è stato l'ano del Very Peri. Questa tinta è vivace e gioiosa ed è perfetta quindi anche per rappresentare la tavola delle feste che è un momento di condivisione e unione con chi si ama. Unendo sfumature di viola diverse con verdi tenui ed elementi naturali si può creare una tavola di Natale ricca di fascino e vibrazioni rilassanti per la casa.

Tavola natalizia Veri Peri

Colori e decorazioni metallizzate

Il Natale è l'occasione di far festa e non c'è bevanda più indicata per brindare e gioire dello champagne che diventa un must non solo per il gusto ma anche per gli occhi a tavola. I toni caldi e lo scintillio di questa tinta renderà ogni mise en place suggestiva con ornamenti luminosi e la luce delle candele.

Tavola metal

La tavola di Natale dal gusto retrò

Alberi di Natale di legno, schiaccianoci e piatti a forma di foglia decorano la tavola dal gusto rétro che farà fare un tuffo nella memoria di alcuni e scalderà il cuore di tutti durante le Feste. Abbinati con i classici rosso e verde questi elementi faranno riemergere i ricordi d’infanzia in un ambiente caloroso.

Tavola Maison du Monde

L'intramontabile stile decò

Ammettiamolo, lo stile decò degli anni Venti non è mai passato di moda, come per l'abbigliamento così a tavola. Elegante e festoso, la tavola di Natale decò trasforma la casa in una vera e propria scenografia con elementi molto rifiniti e preziosi riflessi dorati.

Tavola Bitossi

Argento su argento

Argento su argento è sempre un abbinamento indicato durante le festività natalizie per addobbare casa come per la tavola. L'argento ricorda il luccichio della neve e addobbare la tavola natalizia con questa tonalità darà un tocco sofisticato e glamour alle Feste.

Tavola argentata

La tavola di Natale dallo stile tartan

Il tartan a Natale assume sempre un ruolo protagonista. Il motivo di origine scozzese, con. l'intreccio di linee e colori a scacchiera, è sempre tra i preferiti per le feste natalizie. La fantasia tartan si accosta bene infatti alle tipiche sfumature e le decorazioni natalizie, come rosso, oro e bianco. Ecco perché si può scegliere per la tavola di natale una tovaglia in tartan e abbinarla a piatti e sottopiatti coi bordi che richiamano il motivo o lo contrasta. Basterà poi disseminare candele e qualche ramo di abete per immergere i commensali nella perfetta atmosfera del Natale delle foreste del Nord Europa.