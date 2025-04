video suggerito

Quali sono le 4 tipologie di amanti, dai miti ai libidinosi (che fanno sesso 10 volte a settimana) La scienza con uno studio ha individuato quattro tipi di amanti, in base alla frequenza di rapporti sessuali: miti, moderati, intensi, libidinosi.

A cura di Giusy Dente

La scienza ha dimostrato che fare sesso fa bene alla salute mentale: c'è anche una frequenza ideale di rapporti, che garantisce un minore rischio di sviluppare sintomi depressivi. Un nuovo studio in materia arriva dall'Australian National University. Gli scienziati, guidati da Adam Bode, hanno intervistato più di 800 persone sulla loro vita sessuale, chiedendo la frequenza settimanale di rapporti, per arrivare a stilare le quattro tipologie di amanti, quattro categorie: dai più pacati ai più focosi.

Quali sono le quattro tipologie di amanti

Lo studio è stato pubblicato su Personality and Individual Differences. I ricercatori hanno coinvolto 809 partecipanti di età compresa tra 18 e 25 anni, che hanno dichiarato di essere innamorati di un partner romantico. Tutti i partecipanti sono stati intervistati in base a quattro parametri chiave: intensità dell'amore, pensieri ossessivi, impegno e frequenza dei rapporti sessuali. Sono state chieste anche informazioni aggiuntive per profilare meglio le tipologie, per esempio un eventuale consumo di antidepressioni.

I risultati suggeriscono che esistono quattro tipi principali di amanti. Gli amanti miti costituiscono circa il 20% della popolazione e in genere fanno sesso due volte a settimana. Costituiscono l'estremità più bassa della scala e secondo i ricercatori, sono persone introverse che si innamorano spesso, ma per brevi periodi di tempo. All'altro estremo della scala ci sono gli amanti libidinosi, che fanno sesso in media 10 volte a settimana. Costituiscono solo il 9,6% dei partecipanti e fanno sesso in media 10 volte a settimana. "Gli amanti romantici libidinosi rappresentano il gruppo più piccolo e mostrano un'intensità relativamente elevata, pensieri ossessivi relativamente forti, un impegno relativamente elevato e una frequenza sessuale eccezionalmente elevata" hanno spiegato i ricercatori nel loro studio.

Tra i due poli, ci sono poi due tipologie intermedie: gli amanti moderati che hanno una media di 2,5 volte a settimana e gli amanti intensi che vantano 3 volte a settimana. I primi costituiscono il 40,9% del gruppo e si tratta per il 57,7% di uomini mentre i secondi rappresentano il 29% e sono l'unico gruppo con più donne (60%) rispetto agli uomini. Gli amanti intensi sono quelli con la massima soddisfazione relazionale, mentre i libidinosi hanno la migliore qualità della vita e sono risultati anche i meno propensi a sviluppare ansia e depressione.