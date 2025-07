Aumentano i prezzi degli autogrill: panini e acqua costano 4 volte in più rispetto all’anno scorso

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 è appena cominciata ma sono già moltissimi coloro che sono alle prese con le partenze. Che si punti su un semplice weekend fuori città o che si dia il via alle ferie nel mese di luglio, non importa, la cosa certa è che milioni di turisti si sono già messi in viaggio. In quanti eviteranno treno e aereo, puntando tutto sull'auto? In casi come questi è importante sapere che sono aumentati i prezzi degli autogrill e a rivelarlo è stata un'indagine condotta di recente da Altroconsumo: ecco quanto si arriva a spendere per un panino e una bibita in un'area di servizio.

Quali sono i prezzi di cibi e bevande in autogrill

Durante un lungo viaggio in auto è normale fermarsi in un autogrill per fare rifornimento, riposarsi e rifocillarsi ma quest'anno potrebbero esserci delle brutte sorprese, il motivo? Stando ai dati di Altroconsumo, i prezzi dei prodotti alimentari sono in forte crescita. Sono stati analizzati i dato di 16 aree di servizio lungo la rete autostradale tra Milano, Roma, Napoli e Venezia e i risultati sono stati chiari: confrontando i costi di colazioni, pasti veloci e snack proposti all'interno e fuori dalle aree di servizio, è stato evidente che sono stati imposti fino a 5 volte superiori rispetto al supermercato. Per essere precisi, un panino semplice arriva anche a 8,50 euro, mentre una bottiglia d'acqua viene offerta a 3,2o euro al litro.

I prezzi proposti in autogrill

Come sono cambiati i prezzi rispetto al 2024

Quali sono le differenze rispetto al 2024? Il rincaro più evidente è quello dell'acqua, aumentata di 63 centesimi, mentre le brioches vengono offerte a un prezzo più elevato del 16% rispetto allo scorso anno. I cornetti hanno dei costi più elevati del 47% rispetto ai bar fuori alle autostrade, dunque si aggirano tra 1,50 e 2,20 euro, mentre un semplice caffè parte da 1,46 euro ma può arrivare a 1,500 (il 7% in più rispetto all'anno scorso). Leggermente in discesa i prezzi dei panini: quelli con una farcitura semplice costano circa 6.80 euro, dunque il 6% in meno rispetto al 2024 (quando si superavano i 7, 20 euro). Quanto costa, invece, la Coca-Cola? Circa 8 euro al litro, più del quadruplo dei supermercati. In quanti di fronte queste cifre si attrezzeranno in anticipo, preparando colazioni e pranzi al sacco a casa?