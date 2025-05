video suggerito

Quali sono le città che gli amanti del design dovrebbero visitare almeno una volta nella vita Siete appassionati di design e volete organizzare un viaggio a tema? Ecco quali sono le città in giro per il mondo dove arte e architettura si fondono alla perfezione con la quotidianità.

A cura di Valeria Paglionico

Seoul

In giro per il mondo esistono luoghi davvero unici nel loro genere e sono moltissimi i turisti curiosi che vanno costantemente alla ricerca di scorci e architetture che possano sorprenderli. Gli amanti del design, in particolare, hanno infinite possibilità in fatto di viaggi a tema ma è soprattutto in alcune città dal mood internazionale che possono davvero coltivare la propria passione per l'arte e per l'architettura. Quali sono i luoghi in cui il design è nelle strade, nei bar, nei negosi e negli spazi pubblici? A rivelarlo è stato Airalo, il marketplace di eSIM leader globale nel settore: ecco i risultati.

Le città "di design" in Oriente

Airalo ha analizzato il design di diverse città in giro per il mondo e ha stilato una lista "a tema", dedicata dunque ai luoghi che andrebbero visitati dagli appassionati del settore.

Tokyo

Seoul, in Corea del Sud, è la prima in classifica: una perfetta combinazione di modernità e tradizione, riflette questa peculiarità anche nella sua struttura e nella sua quotidianità, basti pensare al fatto che molti bar e caffè utilizzano regolarmente accessori di design. A seguire non può che esserci un'altra orientale, Tokyo, rinomata per l'innovazione del design industriale che caratterizza locali e bar e per la sua architettura iconica.

Uno scorcio del ponte di Brooklyn

Quali sono le città di design in Europa

A seguire nella lista delle città di design c'è New York con la sua architettura futuristica e il suo paesaggio curato. Panchine integrate negli spazi verdi, colonne di cemento che emergono dall'acqua e incredibili grattacieli: tutto nella Grande Mela è pensato per unire estetica, funzionalità e sostenibilità.

Stoccolma

Cosa dire, invece, dell'Europa? In classifica ci sono solo i paesi del Nord, in particolar modo città come Stoccolma, Copenaghen e Amsterdam, dove il design è una vera e propria filosofia di vita, visto che architettura e sostenibilità vengono sempre "fatti collaborare". Il design non fa altro che valorizzare gli spazi senza snaturarne l’identità ed è proprio per questo che si contano moltissimi appassionati del genere.

Amsterdam