Quali sono i 5 gelati meno calorici in commercio: la classifica

D'estate cresce l'esigenza di consumare pasti leggeri, con particolare attenzione a quelli ricchi di acqua, perché col caldo e la sudorazione è molto importante mantenersi idratati. Il cibo fresco per eccellenza resta il gelato, che in realtà sembra essere diventato più un lusso che uno sfizio, visto il crescere dei prezzi, aumentati in media del 9% secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Oltre al costo, nella scelta incidono anche i valori nutrizionali. Altroconsumo ha stilato una classifica dei 5 tipi di gelato con il minor apporto calorico, per guidare i consumatori nella scelta.

Quale gelato scegliere d'estate

Altroconsumo ha analizzato diverse tipologie di gelati in commercio, per stilare la classifica di quelli meno calorici. Il gelato è un piacere da gustarsi senza sensi di colpa e pensieri, ma con moderazione: si tratta pur sempre di un alimento ricco di zuccheri e molti di quelli industriali superano le 200 calori a porzione. È un numero importante, soprattutto se si considera un costumo a fine pasto. Per questo c'è chi nella scelta tiene in considerazione anche i valori nutrizionali e le calorie, per scegliere l'alternativa più leggera. I primi posti della classifica possono essere facilmente intuibili, ma l'elenco presenta anche delle sorprese!

Ovviamente al primo posto ci sono i ghiaccioli: tra 35 e 50 kcal. Sono i meno calorici perché composti prevalentemente da acqua e con un ridotto apporto di grassi. Il ghiacciolo Coop da 70 grammi ha appena 37 calorie. Segue al secondo posto un altro gelato molto semplice: lo stecco metà ghiacciolo alla fragola e metà gelato alla vaniglia. Il più famoso è il Fior di fragola Algida, da circa 60 kcal. Al terzo posto c'è il mini cono, che con le sue dimensioni ridotte è il giusto compromesso tra gusto e occhio alle calorie. I mini coni Dolciando di Eurospin da 19 grammi sono i più leggeri, con 62 kcal per il gusto vaniglia e 63 kcal per il cioccolato. Poco sopra i mini coni Algida. Al quarto posto troviamo gli amatissimi mini biscotti da 88 kcal, molto meno rispetto alle versioni grandi, che superano spesso le 300 kcal. Il biscotto mini alla panna dell'Esselunga è quello meno calorico tra quelli presi in considerazione da Altrocosumo. Chiude la classifica la coppetta panna e cioccolato: mentre le più grandi (da 70 o 90 grammi) possono arrivare a 140-200 kcal, quella della Lidl con il marchio Gelatelli è una porzione da 50 grammi con solo 92,5 kcal.