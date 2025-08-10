La crioterapia in vacanza di Elisabetta Gregoraci: quanto costa il trattamento a -95 gradi

Mentre è in vacanza in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcuni scatti in un cui appare in una Cryosuite in cui la temperatura raggiunge i -95 gradi. Si tratta di un trattamento per il corpo, ecco i suoi benefici e quanto costa.

Tra una gita in barca e un selfie con il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna. Ogni giorno mostra ai fan sui social tutti i momenti della sua vacanza, condividendo gli outfit che indossa durante le serate in discoteca con le amiche e i bikini scelti per il mare, ora è apparsa in costume in una cabina congelata e anche in questo caso ha condiviso il momento su Instagram. In vacanza Gregoraci non rinuncia a prendersi cura del corpo e, oltre agli allenamenti, ha trovato il tempo per chiudersi in una stanza in cui la temperatura raggiunge i -95 gradi. Si tratta di un trattamento di bellezza e per la salute del corpo fatto con la crioterapia, trattamento che la showgirl aveva già fatto in passato. Ma quali sono i benefici che derivano dall'entrare in una cabina congelata e soprattutto quanto costa il trattamento?

Elisabetta Gregoraci nella cabina di crioterapia

Il trattamento benefico per il corpo prevede l'esposizione a temperature molto basse che vanno dai -85°C a -95°C, all'interno di una cabina chiusa, in cui si entra in costume coprendo solo le mani con dei guanti, il volto con una mascherina e il capo e le orecchie con una fascia. Il tutto ha una durata breve, si va dai 3 minuti a un massimo di 5 minuti. Il trattamento con bassissime temperature disinfiamma il corpo, migliora la circolazione, aiuta a bruciare calorie, riduce l'invecchiamento della pelle e rende più forte il sistema immunitario. Una sessione singola (che dura dai 3 ai 5 minuti) all'interno della Cryosuite Total Body, nel centro benessere scelto da Gregoraci, costa 65 euro, un pacchetto di 10 sessione costa 500 euro, mentre il pacchetto con 20 sessioni ha un costo di 900 euro.