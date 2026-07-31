Chiara Ferragni ricoperta di schiuma in una spa: come funziona e a cosa serva il massaggio hammam

Chiara Ferragni è in Turchia e ha voluto provare ha voluto provare un trattamento tipico del luogo, il massaggio con schiuma di sapone dell’hammam: ecco come funziona e a cosa serve.

Agosto non è ancora cominciato ma già da qualche giorno Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alla sua estate. Insieme ai figli Leone e Vittoria, alla sorella Francesca, alla mamma Marina e al fidanzato José, è partita alla volta della Turchia e ora si sta godendo le ferie in un resort a 5 stelle che dà direttamente sul mare. È stato proprio qui che si è concessa qualche ora di totale relax in una spa, mostrandosi sui social stesa e ricoperta di schiuma: di che trattamento si tratta e quali sono gli effetti sul corpo?

Chiara Ferragni prova il massaggio con schiuma di sapone dell'hammam

Nelle ultime ore Chiara Ferragni si è mostrata nella spa del resort in cui sta soggiornando mentre, stesa su un lettino, è stata ricoperta di schiuma. Al termine della seduta è apparsa entusiasta e super raggiante ma che cosa ha fatto nello specifico? Un massaggio con schiuma di sapone dell'hammam, un trattamento rilassante tipico della tradizione turca. Perfetto per provare una sensazione di purezza e leggerezza, viene praticato spesso in Oriente per ritrovare il benessere di corpo e mente. Il calore, l'acqua e la schiuma profumata, infatti, non agiscono solo sulla pelle, rendendola morbida e luminosa come la seta, hanno anche un naturale effetto sull'umore, sciogliendo le tensioni e calmando lo stress.

Chiara Ferragni nella spa del resort

Quali sono gli effetti del massaggio turco

Come viene praticato il massaggio con schiuma di sapone dell'hammam? Si comincia con un bagno di vapore e con un peeling, essenziale per una delicata esfoliazione della pelle. Successivamente si applica una nuvola di morbida schiuma profumata lungo tutto il corpo, accompagnata da massaggi con tocchi lenti e rilassati. Mentre si rimane stesi per 50 minuti, viene praticato un lavaggio dei capelli con massaggio rilassante alla testa, mentre per il risciacquo viene utilizzata dell'acqua tiepida (nel frattempo, inoltre, viene offerto un té). Una volta terminata la seduta, gli effetti sono decisamente evidenti: la pelle appare purificata e nutrita e le tensioni vengono sciolte, cosa che dona una profonda tranquillità interiore. Insomma, il massaggio con schiuma trasporta letteralmente in un altro mondo ed è l'ideale per staccare davvero la spina.