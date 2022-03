Verde pistacchio, il colore di tendenza per le unghie della primavera 2022 Il verde pistacchio è il colore di tendenza per la manicure della primavera 2022, da utilizzare da solo su tutte le unghie oppure in abbinamento a colori neutri per una nail art minimal.

A cura di Federica Ambrogio

La primavera 2022 rende protagonisti i colori sulle unghie: dopo gli smalti pastello e la manicure color latte ritorna anche il verde pistacchio, nuance intramontabile da sfoggiare sulle unghie durante la bella stagione. La tendenza unghie per la primavera 2022 infatti vuole unghie dai colori luminosi e vibranti, con manicure non eccessivamente elaborate. Il verde pistacchio è utilizzato per creare manicure monocolore oppure per creare piccoli accenni vivaci su nai art semplici ed essenziali. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare per la manicure della primavera.

La manicure verde pistacchio per la primavera 2022

Tra i colori di tendenza per la manicure della primavera 2022 c'è il verde pistacchio: un colore luminoso e vibrante da utilizzare da solo su tutte le unghie oppure come nuance per creare dettagli di colore o ancora una french manicure colorata. Una nuance fresca che sta bene a tutte le carnagioni e con la quale si può creare una nail art decorata oppure una manicure semplice ed essenziale: le manicure minimal sono sempre più al centro dell'attenzione, perfette in ogni occasione e ad ogni età.

C'è chi sceglie di applicare lo smalto verde pistacchio su tutte le unghie creando una manicure monocromatica o chi punta sul diverse gradazione di verde pistacchio per ottenere un effetto degradè sfumato e super trendy. Il verde pistacchio è anche il colore ideale per creare piccoli accenni di colore: perfetto ad esempio per ricreare una french manicure colorata su una base neutra, leggermente rosata oppure color latte, ma anche per realizzare una manicure semplice ed essenziale disegnando per esempio un piccolo pois al centro dell'unghia, o ancora delle sottili linee astratte a contrasto su una base chiara. Tra gli smalti da provare c'è la nuance Willow in the Wind di Essie, luminosa e vibrante, oppure per chi ama le gradazioni più soft Muget Green di Kiko. Sfoglia la gallery e trova l'idea giusta: abbiamo selezionato gli smalti da provare e alcune nail art da cui prendere ispirazione per creare la tua manicure verde pistacchio.