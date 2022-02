Unghie color latte: la nail art più trendy della primavera 2022 è soft e delicata Tra i colori di smalto più trendy della primavera 2022 c’è il bianco latte: una nuance delicata ed elegante adatta sia a manicure semplici ed essenziali che a nail art più decorate.

A cura di Federica Ambrogio

Tra i colori di smalto più amati di sempre c'è il bianco latte, un bianco arricchito da una punta delicatissima di rosa in grado di regalare alla manicure un tocco elegantissimo e sofisticato amato anche dalla Regina Elisabetta che lo ha fatto diventare al sua nuance di fiducia, l'unica che indossa dal 1989. Un colore delicato e naturale che si sposa perfettamente con ogni carnagione e che per la primavera 2022 torna in voga, anche se non ha mai abbandonato del tutto le tendenze nails. Lo smalto bianco latte è uno dei colori più trendy per la manicure della stagione primaverile, da indossare da solo su tutte le unghie oppure abbinato a top coat e decorazioni che impreziosiscono la nail art. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare!

Lo smalto bianco latte della primavera

Non è bianco e non è rosa: lo smalto color latte unisce le sfumature dell'avorio a quelle del rosa cipria dando vita a una particolare nuance elegantissima e che non passa mai di moda. Per la primavera 2022 torna ad essere al centro dell'attenzione per creare manicure delicate ed eleganti se applicato su tutte le unghie nella versione classica, oppure in una versione più elaborata se abbinato a decorazioni geometriche o metalliche. Un colore versatile che si adatta perfettamente ad ogni occasione, e che può essere a tutte le età, anche dalle giovanissime.

Le amanti delle manicure semplici ed essenziali potranno applicare lo smalto bianco latte su tutte le unghie: è perfetto da abbinare alle unghie corte e squadrate, oppure a quelle più lunghe e arrotondate, così come quelle caratterizzate dalla forma a mandorla. Chi invece ama le nail art più elaborate potrà utilizzare lo smalto bianco latte come base per la manicure: si tratta infatti di un colore neutro che si presta anche a disegni geometrici o floreali, oppure a decorazioni realizzate con la foglia d'oro. Il consiglio è quello di realizzare uno stile minimal in sintonia con lo smalto bianco latte: per le nail art più elaborate meglio scegliere un bianco ottico per creare maggiore contrasto.