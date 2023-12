Unghie natalizie 2023: i colori di tendenza e la manicura per le feste Volete aggiungere un tocco originale e glamour a Natale 2023? Vi basta partire dalla manicure: ecco nail-art per le feste a cui ispirarsi, da quella classica in rosso fuoco a quella blu e argento.

Volete aggiungere un tocco glamour e personalizzato al Natale 2023? Se vi sembra ancora presto per gli abiti sparkling, i cerchietti da Babbo Natale e i maglioni tipici del periodo delle feste, potete partire dalla manicure. Esistono infatti moltissime idee particolari e colorate a cui ispirarsi, capaci di aggiungere al look un tocco personalizzato e "a tema" semplicemente utilizzando uno smalto. Nail-art rossa, con i simboli tipicamente natalizi o blu e argento come in un paesaggio innevato: ecco le manicure più originali da poter replicare sia a casa che dall'estetista che di sicuro renderanno le settimane di festa ancora più magiche.

Lo smalto rosso è il colore must have per Natale

Chi non intende osare in modo eccessivo per Natale può puntare sulla tradizionale manicure rossa, il colore simbolo per eccellenza delle festività. Che si scelga la nuance classica o una variante più sbarazzina come quella metallizzata sfoggiata di recente da Valentina Ferragni, non importa, l'unica cosa certa è che la nail-art total red è un vero e proprio evergreen natalizio. Elegante, senza tempo ma allo stesso tempo vitaminico: la smalto rosso è assolutamente perfetto per aggiungere un tocco glamour alle vacanze.

Manicure rossa

La nail-art con i simboli natalizi di tendenza

Da anni ormai le nail-art sono diventate elaborate e soprattutto personalizzabili, dando così a tutti la possibilità di esprimere al massimo la propria creatività. Coloro che vogliono entrare in pieno mood natalizio partendo proprio dalla manicure possono aggiungere su almeno una delle unghie uno dei classici simboli legati a questo periodo dell'anno. La base di smalto può essere di qualsiasi colore, l'importante è che a contrasto ci sia un fiocco di neve, un agrifoglio, un pupazzo di neve o semplicemente un Babbo Natale in versione mini.

Manicure con i simboli natalizi

La manicure natalizia è sparkling con i glitter per Capodanno

Con l'arrivo del Natale si dà il via alla stagione più scintillante dell'anno e non solo perché le strade e le vetrine si illuminano con una miriade di lucine, anche i look a tema devono essere a effetto sparkling. Chi non ne ha mai abbastanza di paillettes e lustrini per le feste può puntare sulla manicure con i glitter, meglio se in rosso, oro, argento o comunque i colori tipici del Natale. L'effetto "wow" è decisamente assicurato, soprattutto perché con delle unghie tanto appariscenti sarà difficile passare inosservati.

Manicure glitter

Il colore verde è perfetto per le feste di Natale

Oltre al rosso, anche il verde è il colore simbolo delle feste e, come se non bastasse, è anche una delle nuance must del momento in fatto di manicure. Per rendere il Natale super glamour si può sfoggiare uno smalto monocromatico verde bosco o verde smeraldo oppure aggiungere alberi stilizzati, vischio e righe a una semplice nail-art nude. Insomma, si può dare libero sfogo alla propria creatività, coscienti del fatto che con un colore tanto natalizio non si sbaglierà.

Manicure verde

Unghie natalizie colorate di bianco

Nonostante nel periodo natalizio venga concesso davvero tutto in fatto di esuberanza, c'è chi vuole continuare a mantenere intatta la propria classe, evitando tinte accese e disegni originali. Anche in questo caso c'è una manicure che si rivelerà perfetta per aggiungere un tocco trendy alle feste: si tratta di quella realizzata con un semplice smalto bianco. Le nuance possono spaziare dal bianco gesso al bianco latte, fino ad arrivare al perlato o all'effetto french, l'importante è rimanere fedeli alle tinte chiare capaci di aggiungere un tocco "frozen" al proprio stile.

Manicure bianca

La manicure natalizia blu e argento

Chi, infine, è stanco delle solite unghie natalizie rosse o decorate con i disegni a tema può sfoggiare qualcosa di anti-convenzionale: una manicure ispirata a un paesaggio innevato. Per realizzarla basta usare come base uno smalto blu, magari in una nuance intensa o metallizzata, aggiungendo qualche tocco di argento per dare vita a un effetto "notte stellata". Si possono applicare dei micro cristalli su alcune delle unghie, si può puntare su un originale french o semplicemente alternare smalto di diversi colori sulle varie dita: il risultato finale sarà sempre al top.

Manicure blu e argento

La french di Natale è rossa

Un'idea per reinventare la french manicure in chiave natalizia è tingendola di rosso. La base rimane sempre la stessa, viene realizzata con lo smalto nude o al massimo col bianco latte, mentre le punte diventano total red. Un espediente originale per aggiungere un ulteriore tocco "Christmas"? Realizzare con la nail-art dei disegni a tema, dalle renne ai semplici cappelli di Babbo Natale.

French manicure rossa

Manicure natalizia con caramelle e omini di marzapane

Tra le tendenze più gettonate in fatto di nail-art per Natale 2023 c'è anche quella di portare i dolci tipici sulle unghie. Via libera, dunque, alle decorazioni ispirate ai bastoncini di zucchero bianchi e rossi (meglio noti come candy cane) e agli omini di marzapane: lo smalto a effetto candy riuscirà a conquistare anche coloro che non amano particolarmente gli sfarzi e l'esuberanza.

La candy manicure di Natale

French manicure di Natale a effetto ghiaccio

Chi ha detto che la french manicure è ormai superata? Oltre a essere tornata di moda in "formato classico", può essere anche rivisitata in chiave iper moderna. Per Natale, ad esempio, basta aggiungere qualche dettaglio "ice" per renderla super trendy: accanto alla tradizionale riga bianco gesso, bisogna dunque disegnare dei piccoli fiocchi di neve, rendendola così perfettamente a tema ma senza rinunciare ai suoi tratti distintivi.

French manicure effetto ghiaccio

Manicure dark ma innevata

Chi non riesce proprio a fare a meno della manicure dark neppure a Natale può aggiungere semplicemente qualche dettaglio per renderla un tantino meno gothic, un esempio? Qualche fiocco di neve disegnato a contrasto con uno smalto bianco, magari anche con qualche cristallo che rende il tutto più scintillante.

Manicure nera "innevata"