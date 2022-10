Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Siren Eyes, l’eyeliner allungato di tendenza per l’autunno 2022 è virale su TikTok L’eyeliner allungato più trendy dell’autunno 2022 si ispira alla sensualità delle sirene: scopri come realizzare il make up di tendenza che spopola su TikTok!

A cura di Federica Ambrogio

Una delle tendenze make up dell'autunno 2022 arriva ancora una volta da TikTok, dove spopola già da qualche tempo: dopo i capelli a medusa è il momento di sperimentare con il trucco occhi. Il protagonista del momento è un eyeliner allungato e morbido, quasi sfumato, che prende il nome di Siren Eyes, "occhi da sirena". Linee grafiche e intense ispirate alle creature mitologiche per ammaliare con lo sguardo, reso magnetico ed estremamente sensuale. Scopri nella gallery i look da copiare e i prodotti da provare per realizzare il look più trendy dell'autunno.

L'eyeliner dell'autunno 2022

Il make up più trendy dell'autunno 2022 si chiama Siren Eyes: la tendenza trucco si ispira alla sensualità delle sirene e propone eyeliner extra long, intensi ma morbidi e sfumati che ingrandiscono lo sguardo rendendolo magnetico e profondo. Un make up che regala sensualità estrema, perfetto per creare un look da femme fatale. Per realizzarlo ti basterà avere un po' di manualità, una matita ben appuntita da sfumare con un pennello ultra preciso o un ombretto in polvere ultra dark, da applicare con un pennello piatto e sottile. I colori ideali con cui definire l'occhio per questo tipo di trucco sono il nero, il grigio scuro e il marrone intenso.

Potrai concentrare il make up soltanto nella parte finale dell'occhio, andando a creare la tua linea partendo dall'angolo esterno e prolungandola verso le tempie oppure potrai partire dall'angolo interno dell'occhio per creare un look ancora più intenso. In entrambi i casi, la linea che andrai a realizzare dovrà essere sottilissima e precisa. Potrai realizzarla con una matita nera morbida, che andrai poi a sfumare leggermente verso l'alto per renderla morbida e magnetica, oppure se hai una manualità precisa con un ombretto in polvere nero, da applicare direttamente sulla rima delle ciglia con un pennellino piccolo e preciso. La vera protagonista del make up è la parte finale dell'eyeliner, che dovrà essere allungata e non troppo alta come era invece la codina dell'eyeliner anni '50. In questo caso infatti si sviluppa quasi orizzontalmente, prolungando le linee cigliari dell'occhio verso l'esterno. Sulla palpebra mobile potrai applicare un ombretto chiaro e luminoso, opaco oppure satinato, per illuminare maggiormente lo sguardo. Per completare il make up non può mancare infine il mascara, o per un look super sexy, le ciglia finte.