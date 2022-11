Siamo più belle dopo aver pianto? La tristezza è il nuovo trend virale di TikTok Se le vostre mamme vi hanno mai detto che il pianto fa gli occhi belli sappiate che stavano anticipando la tendenza del momento, il Crying make-up: ma è giusto ridurre l’angoscia a un trend virale?

A cura di Beatrice Manca

foto via tiktok @zoekimkelanye

Pretty when you cry, cantava Lana del Rey, popstar e icona di stile: "Sei bella quando piangi". Le adolescenti di tutto il mondo sembrano averla presa alla lettera su TikTok con video in cui insegnano a simulare con il trucco lo sguardo languido e arrossato di quando singhiozziamo. Se anche le vostre mamme vi dicevano che il pianto fa gli occhi belli, sappiate che stavano anticipando la tendenza beauty del momento: il Crying make-up.

Cos'è il "crying make-up" che spopola su TikTok

La piattaforma TikTok è un fenomenale incubatore di tendenze: qui sono nati beauty trick di successo – come l'eyliner siren eyes – ma anche polemiche sull'appropriazione culturale di alcune tendenze della comunità nera e latina (ricordate il caos sulle labbra glassate di Hailey Bieber?). L'ultima tendenza in fatto di make up è quella del sad girl beauty: lo scopo è ricreare, con gloss e ombretti rossi, l'aria di chi ha appena pianto.

Se una volta correttore e cipria servivano a nascondere i segni del pianto e a "dissimulare" la tristezza, adesso lo scopo è esattamente l'opposto, ricreando l'umidità delle lacrime con il gloss e "arrossando" ad arte occhi e naso con il blush. I tutorial più famosi sono di Zoe Kim Kenealy, subito imitata da dozzine di ragazze in tutto il mondo: perfino Nicola Peltz ha pubblicato alcuni scatti "in lacrime" sui social.

Il tutorial di @Zoekimkenealy via TikTok

La malinconia è di tendenza?

Ma cosa c'è dietro gli hashtag "crying makeup" e "unstable girl"? Sicuramente la tendenza può essere letta come un nuovo modo di normalizzare le nostre emozioni: se i millennials su Instagram volevano (o dovevano) mostrarsi sempre felici, la generazione Z non ha paura della fragilità e di manifestare la propria malinconia. Del resto, con una guerra sullo sfondo e lo spettro di una nuova crisi economica, l'angoscia è un sentimento comune: tanto vale smettere di nasconderla a tutti i costi.

Nicola Peltz Beckham in versione "sad girl beauty"

D'altro canto, però, c'è chi accusa i content creator di sfruttare il tema per il proprio tornaconto, riducendo il dibattito sulla salute mentale a un banale trend passeggero solo per collezionare clic facili. Chi sceglie di condividere un momento di fragilità sui social lancia un messaggio potente di empatia e umanità: è giusto banalizzare il pianto riducendolo a una tendenza glamour?

Sicuramente, gli adolescenti riescono a parlare più apertamente delle proprie emozioni, anche quelle difficili, rompendo l'ultimo tabù: sì, si può piangere in pubblico. E non perché il pianto ti fa bella: perché non c'è nulla di cui vergognarsi.