Lavare i capelli “al contrario”: il trend per avere una chioma voluminosa che spopola su TikTok Si chiama Reverse Hair Washing ed è il nuovo trend che sta spopolando su TikTok. In cosa consiste? Nel lavare i capelli “al contrario”, ovvero partendo dal balsamo per poi passare allo shampoo: ecco quali sono gli effetti sulla chioma.

A cura di Valeria Paglionico

In estate i capelli si stressano non poco tra caldo, sudore e salsedine e sono molti coloro che vanno alla ricerca di un rimedio "miracoloso" per vantare una chioma da star anche in vacanza. Per fortuna i social sono diventati una raccolta di consigli e tutorial utili ad affrontare ogni tipo di evenienza e non sorprende che su TikTok stia spopolando un trend che spiega come avere una capigliatura voluminosa e lucente in ogni momento dell'anno. La mania si chiama Reverse Hair Washing e consiste nel fare lo shampoo "al contrario": ecco tutti gli step da seguire per ottenere l'effetto desiderato.

Cos'è il Reverse Hair Washing

Si chiama Reverse Hair Washing ed è il trend che sta spopolando su TikTok. In cosa consiste? Nel lavare i capelli "al contrario", ovvero invertendo l'ordine dei prodotti usati. In pratica si parte dall'applicazione del balsamo (che può essere steso anche sulle radici) e si passa poi allo shampoo vero e proprio. Il risultato? La chioma non si appesantisce e appare voluminosa e soprattutto luminosa, visto che il cuoio capelluto viene liberato dai residui di balsamo. Questo rimedio può essere utilizzato anche da chi ha i capelli molto secchi, dato che ha un effetto molto nutriente.

Gli effetti dello "shampoo al contrario" sui capelli

Quanto lasciare in posa il balsamo durante il primo step? Due minuti, che risultano essere più che sufficienti per nutrire i capelli, soprattutto quando sono secchi. Bisogna fare molta attenzione al risciacquo, così che i capelli non si appesantiscano. Applicare il balsamo direttamente sulle radici, però, non è consigliato per coloro che hanno la necessità di usare prodotti specifici per la cura della cute. Certo, a lungo andare il Reverse Hair Washing rende la chioma leggera e morbida, ma non bisogna esagerare. Nel caso in cui dopo lo shampoo i capelli risultino molto secchi è possibile applicare una punta di conditioner solo sulle punte.