Schiarire i capelli con la candeggina: perché non bisogna seguire il trend di TikTok Si chiama bleach wash ed è una tecnica fai da te per schiarire i capelli diventata virale su TikTok. L’unico piccolo inconveniente? Bisogna evitarla: utilizzare la candeggina per lavare la chioma potrebbe rovinarla in modo irreversibile.

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok se ne vedono ogni giorno di tutti i colori, tanto che regolarmente nascono mode e tendenze che cominciano a spopolare in tutto il mondo. In campo beauty, in particolare, sono moltissimi gli utenti che postano consigli e tutorial nella speranza di diventare virali. L'ultimo trend che sta ottenendo milioni di tag e di visualizzazioni? Il bleach wash, ovvero lo shampoo con la candeggina, tecnica permetterebbe di schiarire i capelli senza rivolgersi al parrucchiere. La cosa che in pochi forse sanno è che si tratta di una pratica assolutamente da evitare perché estremamente dannosa per la chioma: ecco per quale motivo non bisogna seguire la mania.

Cos'è il bleach wash

Da anni nel mondo dell'hairstyle viene utilizzato il bleaching, ovvero una tecnica di schiaritura a base di candeggina che depigmenta i capelli. Cosa significa? Elimina il pigmento naturale presente nella chioma, responsabile del suo colore. Il trend che sta prendendo piede su TikTok, però, è decisamente diverso e fuori controllo: si chiama bleach wash e consiste nel lavaggio dei capelli con la candeggina. L'obiettivo? Correggere il colore in seguito a una schiaritura. La candeggina, infatti, eliminerebbe il toner vecchio, alleggerendo il contrasto tra le base e i colpi di sole. Solitamente questa pratica viene effettuata in salone ma sui social sta spopolando il "fai da te". L'unico piccolo inconveniente? Il rimedio casalingo per schiarire i capelli ha moltissimi effetti collaterali.

Gli effetti collaterali del lavaggio con candeggina "fai da te"

Perché bisogna evitare di usare la candeggina sui capelli? È una sostanza chimica a base di ipoclorito di sodio e può causare irritazioni agli occhi, alle vie respiratorie e alla pelle. Come se non bastasse, si rischia di creare danni irreversibili alla chioma mentre si prova a correggere il colore. I coloristi professionisti usano questo rimedio per ravvivare un balayage o delle meches e sanno come stendere il prodotto per ottenere un effetto omogeneo. Tutti coloro che puntano sul fai da te, invece, non conoscono i bisogni precisi della chioma e potrebbero commettere dei terribili errori, dallo spegnimento dei toni caldi all'accentuazione della secchezza. Insomma, se si desiderano delle schiariture sarebbe bene rivolgersi al parrucchiere, che di sicuro saprà come intervenire sulla chioma in modo impeccabile.