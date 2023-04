Rich Girl Nails, la manicure delle star è la tendenza unghie più chic della primavera Se avete già prenotato il prossimo appuntamento per la manicure ma siete ancora indecise sul colore, lasciatevi ispirare dalle star: lo smalto di tendenza ora è discreto ma elegante.

A cura di Beatrice Manca

in foto: Jennifer Lopez e Abby Elliott

Disegni, applicazioni 3D, colori fluo: la nail art delle ultime stagioni ha toccato delle vette pop ed esuberanti. Adesso, però, la tendenza sembra essere il contrario: via tutto, si torna all'essenziale. Lo avevamo visto già con la manicure perlata di Chiara Ferragni e Melissa Satta, ma TikTok già ci propone il prossimo trend per le unghie di primavera: le Rich Girl Nails, elegantissime nella loro semplicità.

Cosa sono le Rich Girl Nails

Se avete già prenotato il prossimo appuntamento per la manicure ma siete ancora indecise sul colore, lasciatevi ispirare dai red carpet più recenti, dove le star hanno iniziato a sfoggiare unghie sempre più naturali, riportando gli smalti nude tra le tendenze del momento. Una variante sofisticata sono le Rich Girl Nails, nome ideato dal nail artist delle star Tom Bachik. Pioniera è stata Jennifer Lopez, che l'ha mostrata sui social la scorsa stagione: unghie squadrate e non troppo lunghe laccate in una tinta nude molto naturale e corposa, a metà tra il rosa e il beige. L'ispirazione? Secondo l'esperto, gli iconici greige di Chanel.

La manicure nude di JEnnifer Lopez

La manicure di tendenza è nei toni nude

Sui social la tendenza è stata declinata in molte varianti: con unghie arrotondate o "squoval", sui toni del rosa, del tortora o addirittura del mocha. Tutte tinte raffinate che, pur non dando nell'occhio, risultano sempre ‘a posto', perfette per ogni occasione. Del resto, se questo trend ha così tanto successo è anche merito dell'estetica Old Money che spopola sui social e che ci riporta a un mondo fatto di lusso "silenzioso", non esibito.