Quando il trucco fa sembrare più vecchi: errori di make-up da evitare su occhi, labbra e viso Alcuni errori nell'applicazione del make-up generano l'effetto opposto a quello desiderato: il trucco va ad appesantire lo sguardo, invecchia il viso. Ecco quali sono e come evitarli.

A cura di Giusy Dente

Che si tratti di un make-up veloce per la quotidianità o di un trucco più elaborato da sfoggiare in un'occasione speciale o una serata importante, sapere come muoversi tra ombretti, pennelli e rossetti è fondamentale, per sfoggiare un beauty look che valorizzi il viso. Spesso a causa di errori anche banali, si ottiene l'effetto contrario: piuttosto che migliorarsi si va ad enfatizzare i "difetti". Invece se ben usato, il make-up può camuffare o minimizzare le imperfezioni, può contribuire a rendere il viso più fresco e luminoso, più giovane.

Viceversa, ci sono errori comuni che danno al viso un aspetto stanco, lo fanno apparire più vecchio. Sicuramente saper usare le tecniche giuste, permette di dare un tocco professionale che si acquisisce solo col tempo e con l'esperienza. Ma nel nostro piccolo, anche chi "non è del mestiere" può realizzare un trucco di grande effetto, osservando alcuni accorgimenti. Già la scelta dei colori può fare la differenza: per gli occhi, per le labbra e per il viso una tonalità piuttosto che un'altra restituiscono risultati completamente diversi. Sarebbe bene, dunque, conoscere la propria palette, la propria stagione cromatica, così da sapere che tipo di ombretto applicare in base al colore degli occhi, che nuance scegliere per le labbra in base al proprio incarnato e così via. Vediamo nel dettaglio quali sono gli errori più comuni che si commettono davanti allo specchio.

Evitare gli ombretti scuri sugli occhi

Quando si tratta di prodotti che si applicano sulla pelle del viso e che vanno a contatto con parti sensibili come gli occhi, la prima accortezza è prestare attenzione alla qualità di ciò che si acquista. La salute è ovviamente il primo aspetto da tenere presente. Il beauty look che riguarda gli occhi è uno dei più complessi, perché è facilissimo commettere errori. Si tende a sottovalutare l'importanza dei colori, che invece è fondamentale: non tutte le nuance sono equivalenti. I toni scuri si adattano poco alle pelli mature, così come l'impiego di ombretti in crema: questi ultimi, inevitabilmente, possono finire nelle pieghette e nelle rughe, rendendole ancora più evidenti e dando un aspetto stanco e affaticato. In linea generale: le nuance che virano verso l'arancione (colore caldo per eccellenza) spengono il viso, se applicate su pelli dal sottotono freddo. Viceversa, sul sottotono caldo sono i colori freddi (i blu per esempio) a creare questo effetto poco gradevole. Per evitare l'effetto "invecchiato" bisogna lavorare i prodotti verso l'alto, perché altrimenti si ottiene un effetto cadente che appesantisce. Un gioco di chiaroscuri, invece, può sollevare lo sguardo e aprirlo. Attenzione anche agli occhi cosiddetti incappucciati: in questo caso l'eyeliner non è una scelta sapiente. Alle linee grafiche, meglio preferire le sfumature, ma senza esagerare verso l'esterno dell'occhio.

Le sopracciglia sottili invecchiano lo sguardo

Sopracciglia scure e molto delineate tendenzialmente induriscono lo sguardo e i lineamenti. Ma attenzione a non esagerare nel senso opposto, perché anche le sopracciglia extra sottili (come si portavano negli anni Duemila) sono una scelta intelligente: invecchiano il viso perché gli tolgono espressività. La forma delle sopracciglia è importante perché fa da cornice, l'ideale sarebbe lasciarle più naturali possibile, disegnandole sì in modo curato, ma senza stravolgerle del tutto o strappare peletti in modo ossessivo: i buchetti sono difficili da riempire poi.

Attenzione alla tonalità del correttore e alla quantità di illuminante

Sì, l'illuminante è il trend beauty del momento: sui social spopolano i make-up impreziositi da glitter, microperle e giochi di luce strategici sulle guance. Ma è bene sapere che anche nel make-up vale la regole che si applica nei dipinti: la luce allarga i volumi, quindi bisogna davvero dosare molto bene il prodotto solo sugli zigomi. Per quanto riguarda il correttore, invece, bisogna non farsi prendere la mano, nel tentativo di coprire le imperfezioni. Essenziale è scegliere il colore giusto: una tonalità troppo chiara ingrigisce la zona del contorno occhi; una troppo scura crea un'ombra che invecchia il viso.

Scegliere bene la terra, la cipria, il blush e il fondotinta

I prodotti in polvere sono problematici. Vale per il fondotinta, per la cipria, per la terra: se si abbonda troppo, l'eccesso di prodotto si deposita sulle rughette, rendendole ancora più visibili. La cipria va applicata in piccolissime quantità, avendo l'accortezza di eliminare l'eccesso di prodotto sul pennello, dopo averlo prelevato. Il fondotinta va scelto con cura, cercando di abbinarlo il più possibile al tono di pelle naturale ed evitare stacchi. La terra è un prodotto utilissimo, ma bisogna saperla usare senza farsi prendere la mano da contouring professionali, che il più delle volte sono funzionali solo per situazioni come shooting fotografici. È più che sufficiente una terra ben sfumata e un blush che accentui le gote, ma guai a replicare il cosiddetto "effetto Heidi".

No ai rossetti nude che spengono il colorito del viso

I rossetti mat sono la tendenza del momento, ma non sono il massimo sulle labbra sottili o quelle che non hanno un contorno molto delineato. Per valorizzare il sorriso in questi casi è preferibile un gloss, un rossetto dal finish brillante, orientandosi su tonalità che comunicano freschezza come il corallo e il rosa. Viceversa, non sono indicati i nude perché spengono il viso.