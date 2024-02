Le foto di Sangiovanni da piccolo: la trasformazione del cantante a Sanremo 2024 Sangiovanni è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano Finiscimi. Com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era bambino a oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa col brano Finiscimi. Per lui non si tratta della prima volta all'Ariston, ha già preso parte alla kermesse canora nel 2022 con Farfalle, ovvero a pochi mesi di distanza dall'esperienza che lo ha reso famoso, quella ad Amici di Maria De Filippi. Ora è cresciuto e non solo perché la sua storia d'amore con Giulia Stabile è arrivata al termine, anche da punto di vista professionale ed estetico è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione negli anni.

Le foto di Sangiovanni prima di Amici

Sangiovanni ha solo 21 anni ma, nonostante ciò, è già cambiato molto nel corso della carriera. Sui social, inoltre, non resiste alla mania di postare le foto dell'infanzia e, sebbene a pochi mesi dal ritorno a Sanremo abbia cancellato tutti i vecchi post, sul web circolano ancora degli scatti di quando era bambino. In uno in particolare appare in un'adorabile versione birthday boy durante il suo primo compleanno, ovvero davanti a una maxi torta con uno sguardo un tantino spaesato e degli abiti da mini rapper. Sebbene fosse piccolissimo, si divertiva già a sfoggiare look originali fatti di occhiali da sole, bomber colorati e berretti abbinati, a prova del fatto che ha sempre avuto l'animo da star.

Sangiovanni da piccolo in versione rapper

Dalle treccine ai capelli lunghi e ricci

Sangiovanni ha raggiunto il successo nel 2021 sul palco di Amici di Maria De Filippi, all'epoca aveva 18 anni e vantava uno stile glamour e genderless che si fece subito notare, tanto da attirare le attenzioni dei media a ogni puntata del serale. Pantaloni oversize, camicie colorate, completi in latex, smalto fluo e cappellini variopinti: al di là dell'armadio super trendy, il tratto distintivo dei suoi look ad Amici erano i capelli lunghi e ricci che gli coprivano gli occhi. Certo, per un breve periodo portò anche le micro treccine su tutta la chioma, ma anche nel periodo successivo al talent rimase a lungo fedele alle lunghezze extra, puntando tutto su pieghe al naturale o al massimo su delle code di cavallo basse.

Sangiovanni con le treccine afro ad Amici 2021

Il look di Sangiovanni oggi

Esattamente un anno dopo la "sua" edizione di Amici Sangiovanni ha dato una svolta drastica al suo stile: ha tagliato i capelli a zero, apparendo quasi irriconoscibile sia sui social che sui palcoscenici più ambiti del nostro paese. Ha poi cominciato a puntare tutto sulle griffe, indossando sempre più spesso capi glamour e assistendo alle sfilate direttamente dalle prime file del front row. Ora, dopo aver superato il momento difficile legato alla rottura con Giulia Stabile, è tornato a farsi crescere la chioma. Cosa indosserà a Sanremo 2024? A giudicare dai recenti look, primo tra tutti quello sfoggiato alla finale di Sanremo Giovani, tornerà alle "origini" tra pantaloni larghi, maglioni oversize, cappellini di lana e scarpe casual.

Sangiovanni oggi